Sportcsarnok a Szeol-pályára - állami segítséggel

Nem önkormányzati beruházásban, hanem – a miniszterelnök Szegednek tett 70 milliárd forintos fejlesztési ígéretei szerint – állami segítséggel épülne fel a Felső Tisza-parton egy kézilabdacsarnok. A kézilabda-szövetség és a MOL-Pick Szeged csapata koordinálná a feladatot. A terület azonban, ahol felépülne a csarnok, önkormányzati tulajdon.– Megkeresést kaptunk a kormányzattól, hogy adjuk át ingyenesen ezt az ingatlant az államnak. A város természetesen minden fejlesztési igényt támogat, tehát odaadjuk a területet, de vannak feltételeink, amiket tisztázni kell – fogalmazott érdeklődésünkre Botka László polgármester. A Szeol-pályán edző egyesületeknek, sportolóknak, elsősorban az atlétáknak új helyet kell kialakítani. Vagyis atlétikapályát kell építeni, ami ugyancsak kormányzati ígéret volt. Az is feltétel, hogy az önkormányzat szeretné látni, milyen ütemezésben és ki építi a létesítményt. Ha pedig három éven belül nem történik semmi, az ingatlan visszaszáll a városra. Mivel a sportcsarnokot a készülő sportuszoda mellé húznák fel, az ingatlanon lévő közműveket is közösen kell rendezni. Leginkább a csapadékvíz-elvezetéssel van probléma, amit egy több százmillió forintos beruházás oldana meg, ugyanis a töltésen át kell vezetni a csapadékvizet a Szilléri–Baktói-főcsatornába.Ezeket a feltételeket szabta az önkormányzat a terület átadásáért cserébe. A közgyűlés múlt pénteken meg is szavazta a döntést.