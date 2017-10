Sportpályára gyűjt a pszichiátriai klinika: most nyolcfős tornateremben mozognak a betegek

– A gyógyszeres kezelés mellett a mozgás a legfontosabb a pszichiátriai betegek kezelésében – mondta Pollák Antal, a SZTE Pszichiátriai Klinika gyógytornásza. – Kutatások bizonyítják, hogy hosszú távon a sport ugyanolyan hatással van rájuk, mint az antidepresszáns terápia. Éppen ezért igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy a betegeinket mozgásra bírjuk.A szegedi klinikán azonban ez jelenleg nem olyan egyszerű feladat: a 178 ágyas intézményre ugyanis egyetlen, 20 négyzetméteres sportszoba jut. Ebben egyszerre maximum nyolcan tudnak sportolni. – Délelőttönként vezetett tornát tartunk, délután azonban szabad programban használhatják a betegek az eszközöket. A bent fekvőkön kívül pedig van ambuláns csoportunk is, hiszen akik itt töltött idejük alatt megszokták a rendszeres mozgást, hazaengedésük után is igénylik azt, de sok esetben nincs lehetőségük a költséges fitnesztermekbe bérletet váltani.Mivel kicsi a terem kapacitása, nemrégiben elindult egy kezdeményezés, amelynek célja, hogy sportpályát létesítsenek a klinika udvarán.– Az egykori kettes kórház mögötti terület még sétára alkalmas hellyel sem rendelkezik, így a betegek nem tudnak szabad levegőn lenni. Ez a pszichiátria esetében fokozott probléma, ahol egyébként is nagyobb a páciensek bezártságérzete az átlagosnál – magyarázta Zakáné Seres Mónika egészségügyi menedzser. – Egy 33-szor 17 méteres multifunkcionális sportpályát terveztettünk, amely alkalmas lehet kosárlabdázásra, kézilabdázásra, lábtengóra is. Éjszakai világításának köszönhetően pedig nemcsak a betegek, de a műszakot befejező dolgozók is használhatnák, nemcsak a pszichiátriáról, de a tömbben működő többi klinikáról is.A 35 millió forintos beruházás egy részét az egyetem ugyan finanszírozza, a klinikának azonban így is jelentős önrészt kell előteremtenie. Ennek érdekében november 2-ára jótékonysági koncertet szerveznek a Szegedi Nemzeti Színházba, amelynek bevétele már erre a célra gyűlik. A műsorban Malek Andrea, Malek Miklós és a Szegedi Szimfonikus Zenekar működik majd közre. Emellett a TIK-ben filmklubot működtetnek, decemberben pedig jótékonysági adventi koncertet szerveznek.