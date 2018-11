Sportpályát avattak Ásotthalmon - fotó

Megújult Ásotthalom sportpályája, amelyet szerdán adtak át hivatalosan. A modernebb öntözőrendszer és az új fedett lelátó elsősorban az utánpótlás-játékosok sportolását segíti.A beruházás 18 millió forintból valósult meg, az Ásotthalmi Tömegsport Egyesület 12 milliót forintot kapott TAO-forrásból, ezt egészítette ki az önkormányzat. Toroczkai László beszédében elmondta, elsősorban az utánpótláscsapatokat szolgálja majd a felújított pálya. Már az óvódások is itt játszhatnak, ám az általános és középiskolások is igénybe vehetik a sportpályát, és megyehármas focicsapatuk is itt játszik.