Spöttle: Szeged veszélyben van

Szegeden járt Georg Spöttle. Fotó: Török János.

Szegedre látogatott tegnap Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő, aki először B. Nagy László országgyűlési képviselővel és Bartók Csaba képviselőjelölttel találkozott. Majd a városban tett sétája alatt szegediekkel is beszélgetett.– Azért érkeztem Szegedre, hogy lelkesítsem a választókat, elsősorban azokat a bizonytalan fiatalokat, akik nem éltek olyan országban – például Németországban vagy Belgiumban –, ahol a migráció óriási problémákat okoz. A szavazás tétje nagy, hisz a migráció olyan, mint egy kilőtt pisztolygolyó, amit nem lehet visszagyömöszölni a csőbe – mondta a szakértő. Szerinte hazudozik a baloldal, azzal hogy csak 10 ezer főt kell betelepíteni évente, hiszen ez a családegyesítés miatt 50-60 ezer fő is lehet. – Tíz év múlva azt vesszük észre, hogy Magyarország lakosságának 10 százaléka afrikai és közel-keleti migránsokból áll. Ezt el kell kerülni, különben vége a keresztény Magyarországnak – tette hozzá Spöttle.A képviselőjelölteknek mesélt afrikai tanulmányútjáról is, ahonnan nemrég tért haza. Szenegálban járt, a szegényebb régiókban találkozott írástudatlanokkal, de iskolázottakkal is, akik el akarnak indulni Európába. Kevés fizetésből élnek ott, átszámolva 30-40 ezer forintot keresnek a szegényebbek, ám Dakarban a fiatalok átlagfizetése is csak 50 ezer forint. – Egyértelmű, hogy jönni szeretnének, hisz tudják, milyen magas a segély Németországban. Ha ott megkapják 460 eurós támogatást, az már nekik maga a mennyország – magyarázta Georg Spöttle.Személyes tapasztalataira hivatkozva azzal zárta a beszélgetést, ha Szegedre migránsokat telepítenének, akkor a város egy év alatt tönkremenne.