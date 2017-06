Stadiont épít az egyházmegye: még a nyáron letehetik az alapkövet

2014-es felvételünkön Kiss-Rigó László megyés püspök a stadion akkori látványterveit mutatja. Fotó: Frank Yvette

Öt éve újabb és újabb hírek szóltak a Szeged–Csanádi Egyházmegye stadionjának megépítéséről. 2012-ben a Szeged 2011 Kft. több mint 2 milliárd forint tao-támogatást nyert egy 6000 férőhelyes, később bővíthető lelátójú stadion építésére. A sportlétesítmény összesen 3 milliárd forintba kerül. Akkor még a felsővárosi Etelka sorra tervezték.A fordulat 2014 februárjában volt, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Szegeden bejelentette, hogy mégsem a Felső Tisza-parton, hanem a volt Napfény Kemping helyén épül fel a komplexum. 2014 májusában kormányrendelet született arról, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy az új stadion építése. 2015 áprilisában a közgyűlés döntött arról, hogy a stadionon kívüli tereprendezés 59 milliós összköltségének felét vállalja a város. Ebből épül közlekedési csomópont, parkoló, szervizút.

Az első években tehát arról volt szó, hogy a társasági adókedvezmény jóváírásából, azaz taóból épülhet meg a sportcentrum. Tavaly azonban kiderült, hogy nem pusztán stadionra, hanem egy ifjúsági komplexumra kap pénzt az egyházmegye, erre elkülönítettek tízmilliárd forintot - a részleteket itt olvashatják . Azt is megírtuk, hogy 3000 négyzetméter földet vesz a püspökség a várostól 15,4 millió forintért a Dorozsmai útra tervezett új futballstadion építéséhez . Május utolsó napján megjelent a kivitelezésre a közbeszerzési kiírás, a Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektjeinek kivitelezésére a TED-en megjelent hirdetmény szerint összesen nyolc ütemben valósul meg, ezek során többek között sportcsarnok, rendezvényközpont és focistadion is épül a Dorozsmai út elején.A közbeszerzés szövegéből kiderül, hogy az A ütemben 8000 férőhelyes stadion és egy háromemeletes főépület jön létre rendezvényterületekkel. A B ütemben egy rendezvényközpontot alakítanak ki öltözőkkel, edzőtermekkel, orvosi és edzői kiszolgálóhelyiségekkel. A központ egy sportcsarnokból, egy háromszintes fejépületből és egy grundfocipályából áll majd. A grundfocipálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad a fejépület. A többi hat ütemben a meglévő szállásépületet, portát újítják meg, valamint a közműveket váltják ki, illetve edzőpályákat építenek.A benyújtott pályázatok bontása július 7-én lesz, így nem sokkal ezután akár az alapkövet is letehetik.