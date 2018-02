Stégre dőlt a nyárfa a Sárgán

A tavaly december közepén kidőlt nyárfa teljesen tönkretette Lédeczi Tibor stégjét. Fotó: Kuklis István

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia tavaly december 17-én, amikor egy hatalmas nyárfa dőlt ki a Sárgán, a Kiskőrössy Halászcsárda mögött. A fa a csárda kerítésének vasbeton alapját is kifordította, és Lédeczi Tibor stégjére zuhant, amely használhatatlanná vált. A nyárfa még közel két hónap elteltével is ott hever a Tiszába dőlve.– Elég komplikált a dolog. Nekem is a vízügyesek szóltak. Próbáltam vállalkozót találni, aki segítene, állítólag ők is próbálkoztak. Úgy tűnik, eddig sikertelenül. Semmi jel nem utalt arra, hogy ki fog dőlni. Mi lesz a többi fával? Akkor azok is bármikor kidőlhetnek? – kérdezte aggódva a megrongálódott stég tulajdonosa. Lédeczi Tibor úgy fogalmazott, jelen pillanatban nem tudja, mi lesz. – Nem akarok 100-200 ezer forintot kifizetni azért, hogy valaki összevágja. Jogilag a fa az Ativizig tulajdona, ezért el se vihetjük. Amúgy sincs fűtőértéke, mert szerintem akkor már széthordták volna – morfondírozott a stég tulajdonosa.