Stop a bicikliseknek a Fekete sas utcában

– Észrevettem, hogy itt, a Fekete sas utca sarkán mindkét irányban stop van a bicikliseknek a Kiss Ernő utca előtt. Meg is állok. Jó ötlet, mert nagy a forgalom – értékelte a pár egy-két hete bevezetett változást Berta Krisztián . A fiatalember azoknak a keveseknek az egyike volt, aki észlelte, hogy újabban a Széchenyi tér felől jövőknek van elsőbbsége.Megszámoltuk: pár perc alatt húszból mindössze ketten követték a példáját. Babarczi Róbert is megállt, de azt mondta: ha mindenki rutinból hajt, előbb-utóbb baj lesz belőle. Egy fiatalemberre mi is rászóltunk, de annyira jól szigetelt a fülhallgatója, amin zene szólhatott, hogy nem is vette észre. Egy nőnek meg az okostelefonja vonta el a figyelmét.Egyelőre az autósok is kapkodják a fejüket a forgalomváltozást jelző táblánál, és óvatosan gurulnak be a kereszteződésbe. Emiatt ottjártunkkor ütközés nem történt. A változtatás a vasárnapi kerékpáros felvonuláson is téma volt. A szervezők meg is szavaztatták a tömeget, kit zavar az átfestés. Több százan emelték magasba a kezüket.A Magyar Kerékpárosklub Szegedi Területi Szervezete tegnap közleményben erősítette meg, hogy átgondolatlannak és helytelennek tartja az intézkedést. Felidézte, hogy amióta a Tisza Lajos körutat felújították, oda nem engedik be a kerékpárosokat. Helyette a Feketesas utca lett az észak-déli bickliút része, sőt az Eurovelo, magyarul európai kerékpáros útvonal része. A közgyűlés döntött róla, hogy – a tömegközlekedési útvonalak kivételével – mindenütt a Fekete sas utcának legyen elsőbbsége, hogy a biciklizést támogassák.Ennek a megváltoztatása szöges ellentétben áll a városfejlesztési törekvésekkel. Az aktivisták megjegyzik, keresték a városüzemeltetési irodát és a körzet önkormányzati képviselőjét, Szondi Ildikót is, de nem kaptak indoklást. Hozzáteszik: ha szükséges, demonstrációval hívják fel a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára.Az indoklásMi is megkerestük tegnap a polgármesteri hivatalt. A városüzemeltetési iroda munkatársától megtudtuk: eddig ahol csak lehetett, a Fekete sas utcán valóban a kerékpárosok élveztek elsőbbséget. Kósa János hozzátette, az utóbbi időben viszont több balesetről kaptak jelzést a Kiss Ernő utcai kereszteződésből.Véleményt kértek a rendőrségtől és az útkezelő környezetgazdálkodástól, ez alapján megfordították az elsőbbségi viszonyokat. A Kiss Ernő utcában ugyanis nagyobb a forgalom, mint a Fekete sasban a vasútigazgatóság oldalában. Így akarták elejét venni a súlyosabb baleseteknek.