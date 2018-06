Stratégiai megállapodást kötött az SZTE üzemanyagok, technológiák fejlesztésére

Cél a versenyképesség növelése

A fenntarthatóság a kapocs

Hozzágyorsulni a korhoz

– Magyarország két legnagyobb vállalata és az egyik legnagyobb vidéki egyetem olyan területen ír alá megállapodást, amely életünket erőteljesen meghatározza. A körülöttünk zajló technológiai forradalom olyan kihívásokat fogalmaz meg a tudomány és a gazdaság szereplői felé, amelyekre egyértelmű válaszokat kell adnunk – jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken Szegeden a stratégiai megállapodás aláírásakor. Azt mondta, azok az országok és közösségek lesznek sikeresek, amelyek képesek reagálni a változó környezetre, ám a jelen kihívásaira nincsenek triviális megoldások, szükséges, hogy a különböző tudományterületek szakemberei közösen dolgozzanak a vállalatokkal. Palkovics szerint erre a közös gondolkodásra jó példa az aláírt stratégiai megállapodás, amely az új típusú, megújuló üzemanyagok fejlesztésén túl a motorok károsanyag-kibocsátásának méréséhez szükséges technológiák kidolgozását tűzte ki célul.Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt hangsúlyozta, hogy az a fejlesztés, ami az SZTE-n zajlik, olyan lehetőségeket teremt ennek a nagy múltú egyetemnek, ami korábbi történelme során nagyon ritkán adatott meg. – Biztos vagyok benne, hogy az egyetem képviseli a magyar hagyományok, a keresztény kultúra és az emberiség szellemi értékeinek a továbbvitelét, ugyanakkor kinyitja kapuit a legkörszerűbb tudományok előtt – fogalmazott.A szegedi egyetem játssza a legfontosabb szerepet a dél-alföldi régió versenyképességében – erről már Trócsányi László igazságügyi miniszter beszélt. Kiemelte, miniszterként feladata támogatni, hogy a jog a versenyképességet szolgálja. – Ma az SZTE a negyedik generációs intézmények közé tartozik, ahol a kutatás, a fejlesztés és az innováció együtt van jelen. Ezt kell szolgálnia az egyetemnek, a magyar jogrendszernek, és ezt kell támogatnia a kormánynak is. Ezért példaértékű ez a megállapodás és a science park – közölte.– Ipari partnereinkkel, a Mol-csoporttal és az Audival az köti össze az egyetemet, hogy mindhárom résztvevő elkötelezett a fenntarthatóság iránt – hangsúlyozta Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem leköszönő rektora. A Mol 2030-ig tartó stratégiájában is kiemelt célként jelölik meg a fenntarthatóságot, az Audi projektek sorát szenteli az üzemanyagok fejlesztésének, míg az universitas kiemelkedő helyet foglal el a zöld egyetemek ranglistáján. Hozzátette, az épülő SZTE Járműipari Kompetencia Központ biztosítja a jövőben az infrastruktúrát ahhoz, hogy a Mol és az Audi között most megkötött együttműködés tovább folytatódjon.Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója szerint ma csak az lehet sikeres, aki hozzágyorsul a korhoz, s együtt él az innovációval. Ehhez azonban szövetségesek kellenek, és a Mol célja, hogy az Audival olyan termékeket állítsanak elő, amelyekre szüksége van az autóiparnak. Hozzátette, az SZTE-vel pedig azért lépnek szövetségre, hogy szakértelmükkel hozzájáruljanak a fejlesztésekhez, és olyan tudást adjanak át, amely piacképes, és amelyre az iparnak szüksége van. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. személyügyekért felelős igazgatósági tagja arról beszélt, hogy összefogásukkal olyan színteret hoznak létre, amely elősegíti akár nemzetközi szintű tudományos eredményeket képviselő innováció iparba való átültetését.A Mol az egyetem rendelkezésére bocsátott egy speciális motor fékpadot, amellyel a belső égésű motorokat, azok károsanyag-kibocsátását tudják vizsgálni a szakemberek. A rendezvényen, az ELI Science Parkban letették az SZTE Járműipari Kompetencia Központ alapkövét is, amely komplex oktatási, kutatás-fejlesztési és méréstechnikai centrumként működik majd. Az alapkőbe helyezett kapszulába a látványterv mellett a Délmagyarország pénteki számát és az egyetem érméjét helyezték.A belső égésű motorok jellemzőit vizsgálják a Mol által Szegedre telepített berendezéssel.