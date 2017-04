Az ár, a forma és a szín is árulkodik a sonka minőségéről. Míg a hagyományos módszerekkel súlyának 30 százalékát is elvesztheti a parasztsonka, az ipari úton készülő termékek tömege a hozzáadott folyadék miatt közel kétszeresére is nőhet. Az algyői sonkakirályt kérdeztük.