Súlyos betegség után elhunyt a Szegedi Városi Rock Klub alapítója, Szurdi Zsolt

Hosszan tartó súlyos betegség után péntek hajnalban elhunyt a Szeged Városi Rock Klub valamint a Gőzerő zenekar alapítója, minden zene- és rockrajongó „Papája", Szurdi Zsolt.Szeged ikonikus alakjáról 2 éve A hét embere sorozatunkban írtunk. Akkor elmondta, 1987-től napjainkig az életét jelentette a Gőzerő. "A gőz mindent átszakító ereje kifeszíti a dugattyúkat: ez fejezi ki a mi népzenei hagyományokon alapuló rockzenénket is. Az alapítás környékén a fővárosban éltem, de nem szerettem Pestet. Azt viszont láttam, hogy milyen pezsgő rockélet folyik ott. Nem akartam, hogy a szegedi rockzenészek közül mindenki Budapestre költözzön, ezért visszajöttem Szegedre."A Rock Klubról pedig akkor így nyilatkozott: – A Régi idők focijában Minarik Ede azt mondta: Kell egy csapat! Nekem pedig egy klub volt az álmom, hiszen ez az életforma tizennégy éves koromtól hozzám tartozott. Akkor harminchárom klub volt a városban, mindenki tartozott valahova. A rádió olykor egy adásban összekapcsolta a szegedi klubokat, és szellemi vetélkedőket tartottak közöttük. Mindegyik klubnak volt saját zenekara, amelyek a színházban versenyeztek egymással. A Kristály például a Textilgyár bandája volt. Sok minden történt a harmincöt év alatt. A Tankcsapda is fellépett nálunk, akkoriban kezdtek ismertek lenni. Telt házat csináltunk kétszáz vendéggel. Csak a koncert végére értem oda, a plafonról csöpögött a víz, olyan nyomás volt a teremben. A legendás eFeMeR zenekar is játszott nálunk, egy itt tanuló amerikai dobosuk volt. Négyszázvalahány jegyet adtunk el a koncertjükre, az volt a csúcs a régi helyünkön.2016-ban a kultúra napja alkalmából Szeged kultúrájáért aranygyűrűt vehetett át Solymos László alpolgármestertől.