Súlyosították a puligyilkos büntetését - de a felfüggesztett maradt

Fotók: Frank Yvette

Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság a férfit nem jogerősen állatkínzásért, élettársát pedig bűnsegédként elkövetett állatkínzásért ítélte el. Akkor a férfi nyolc, a nő hat hónapos börtönbüntetést kapott, egy évre felfüggesztve. Ezt súlyosította keddi tárgyalásán a Szegedi Törvényszék, vádlottanként két évre. A mostani büntetést három évre felfüggesztették. A jogerősen eljáró bírói tanács szerint az elsőfokú ítélet aránytalanul enyhe volt. A pár a bíróság szerint brutálisan és kegyetlenül végzett a menekülni már képtelen állattal. Csak azért nem letöltendő börtönt kaptak, mert még nem voltak büntetve, és egy kiskorú gyermeket is nevelnek – mondta az ítélet indoklásában a bírónő.

, mert az a birkáit kergette, de szerinte a kutyák őt is megtámadták – írtuk korábban a bűncselekményről. Az ebek gazdája viszont ezt a bizonyítási eljárásban és a bíróság előtt is tagadta. A vasvillát használó szomszéd feljelentést akart tenni a birkák vegzálása miatt, de a pulik tulajdonosa megelőzte őket, így lett vádlott a férfi a feleségével együtt. A vád szerint indokolatlan volt a vasvillával hadakozó férfi fellépése, a védelem szerint viszont az értékes haszonállatok és a férfi is veszélyben voltak.Fotó: Frank Yvette