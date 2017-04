Suzukisok, vigyázat! Makkosházán lopták ki a benzint az autójából

Önbíráskodás



Még két évtizeddel ezelőtt történt Tarjánban, hogy a lakótelepiek megunták a sorozatos benzinlopást, és figyelőszolgálatot szerveztek. Le is bukott egy fiatalember, aki kénytelen volt koccintani néhány nagydarab férfivel a megismerkedés örömére. Az ő poharába a lopott benzinből töltöttek – azt mondják, utána nagyon megritkultak a környéken a hasonló esetek.

Nyugodt lakótelepi körülményeket keresve egy éve költözött Makkosházára, a Lomnici utcába Gyevi-Nagy Tímea. Rosszul indult, mindjárt az elején végighúzták valamivel Suzukijának oldalát. Kiderült, újra kellett fényezni három elemet, a polírozás nem volt elég. – Egy közeli kisvárosban hozták helyre a kocsit, ismerős mester, nagyon barátságos áron, 60 ezer forintért – mondja olvasónk. Idén márciusban ismét meggyűlt a baja az autóval, kivágta valaki a benzincsövet, és ellopta az üzemanyagot.– Teljes átvizsgálás után volt a kocsi, egy hete már nem használtam, péntek reggel munkába menet vettem észre, hogy kifogyóban a benzin, amit furcsálltam, mert ahhoz még korán volt – emlékszik vissza a történtekre Tímea. Irány a benzinkút, 3300 forintért rátankolt, ám már ott, a töltőállomáson elkezdett folyni az autóból az üzemanyag.Hazaérve megemelték az autót, és látták, mi a baj.– Három helyen is megvágták a beömlőcsövet a tank közelében, nem csoda, ha folyt a benzin – mondja felháborodva. Keresett egy szerelőt, aki az alvázszám alapján megrendelte a szétvágott csövet. Az alkatrész másnap már a műhelyben volt, és bő 10 perces munkával ki is cserélték.Megtudtuk, rendőrségi feljelentést nem tett, nem lett akkora a kára, a bosszúság és az időveszteség nagyobb volt. – Körülbelül 10 liter benzint lophattak el, mellément 2-3 liter a kútnál, ha az alkatrész árát és a munkadíjat is hozzáadom, akkor is megállt valahol 10 ezer forint körül – közli gyors fejszámolásának eredményét Tímea.Megtudtuk, körbekérdezte makkosházi szomszédjait, de más nem járt így. Úgy gondolja, a benzinlopás akkor történhetett, amikor már nem talált parkolóhelyet a kövezett részen, és a töltéshez közelebb és rosszabbul megvilágított helyen kellett hagynia az autót.Interneten rákeresve a benzinlopás szóra, elsőként ajánlja a benzinlopás Suzuki összetételt. – Lopják a benzint a suzukisoktól, Suzuki Swiftekre utaznak a benzintolvajok, Benzint lopnak a Suzukikból – sorjáznak a címek.– Az első generációs, az Esztergomban 1992 és 2003 között gyártott Suzukiknál kívülről könnyen hozzáférhető helyen van a benzincső, amit elvágva kifolyik a tankban lévő üzemanyag – világít rá a miértre az egyik márkaszerviz szakembere. Így kis erőfeszítéssel ki tudják üríteni a tankot.A suzukisok nem hagyták annyiban a benzinlopást, van, aki alumínium lemezdarabot hajlított rá, mások rugalmas fém gégecsövet húztak a gumicsőre. Egyik sem tökéletes, de nehezíti a benzintolvajok dolgát. Mára kevesebb ilyen rendőrségi hírrel találkozni. Megkérdeztük a Csongrád megyei kapitányságot, hány ilyen ügyben történik feljelentés egy évben – későbbre ígértek választ.Az idő is a tolvajok ellen dolgozik: egyrészt az első ilyen Swiftek már a bontóban vannak, másrészt sokan meg-erősítették a gumicső védelmét különböző – interneten is ajánlott – praktikákkal.