Svéd performance a Laposon - mutatjuk fotókon

A XXIV. Szegedi Művésztelep keretein belül svéd alkotók érkeztek Szegedre. Még az év elején elindítottak egy projektet a svédországi Göteborgban Waterways néven, emiatt látogattak el most a városba és a művésztelepre. A svéd és magyar képzőművészek közös szabad asszociációs performance-ot adtak elő hétfőn Újszegeden, a Laposon. A Waterways-projekt miatt mentek le a Tisza-partra nyolcan.– Olyan szimbólumot kerestünk, ami nyitott és erős, ugyanakkor minden kultúrában jelen van – meséli Hefner Gábor, aki már negyven éve kint él Svédországban. – A vízre, folyókra esett a választásunk, hiszen ez a mitológiának is fontos eleme, különösen a folyón való átkelés egy ősi elem.A performance közben a Tisza fölé tartottak egy zöld zászlót is, ami Berlinből érkezett. Hagyták, hogy egy könnyű vászondarabot elsodorjon a folyó. Jelen volt egy svéd, illetve egy norvég lány is, Annelie Pihlgren és Grethe Gunneng. Többen is érkeznek még a hét folyamán Svédországból, hiszen a kiállításuk augusztus 3-án, pénteken nyílik a Reök-palotában 18 órakor. Mellettük azonban a projektben részt vesznek még norvég, finn és új-zélandi alkotók is.