Szabad a strand, de csak egy legális: végiglátogattuk a négy szegedi plázst

Extrém sugárzás!



Ma a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8,2-es extrém UV-B-sugárzás várható – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Fokozottan védekezzünk a napsugárzás által okozott leégés ellen, vállat takaró póló, szalmakalap, fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Sándorfalva a kedvenc



– Imádjuk a szabadstrandokat, de itt, Sándorfalván a legszebbek a lányok – érvelt Levente a város strandján, miközben barátaival a tóparton palacsintáztak. A kisteleki fiatalok ezenkívül a Körös-torokba járnak, legfőképp a Körös-toroki Napok alatt, de kedvenc helyük még a mindszenti szabadstrand. – Hangulatos ez a strand, bár lehetne több árnyék és bérelhető napozóágy a homok miatt – magyarázta Levente.

Kegyetlenül tűzött a nap, a Sárga homokja égette a mezítelen talpat. Az idősebbek a kevés árnyékot nyújtó fák tövében hűsöltek, a fiatalok és a gyerekek pedig a Tisza vizében kerestek enyhülést. Kovács Anita és ismerőse sellőként ült a vízparton, lábukat a folyóban pihentették, deréktól felfelé törülközőn ültek. – Délután egy óta kint vagyunk. Négyig-ötig maradunk, ahogy érezzük. Tegnap is itt voltunk, jövünk gyakran, ahogy az időnk engedi. Mi csak ide járunk, itt szabadabb a légkör, a gyerekek is rohangálhatnak – mondta Anita, aki Noellel, Dönizzel és Renével élvezte a Tisza hűs hullámait.Kicsit feljebb, a Fokán egy már jóval emelkedettebb hangulatú, fiatalokból álló csoportba botlottunk. A műanyag palackos sört a folyóban próbálták hűvösen tartani, kevés sikerrel. – Három órája itt vagyunk. Van, hogy az egész napot itt töltjük, ez a mi törzshelyünk, itt szoktunk szalonnázni, bográcsozni is néha. Naplementéig itt vagyunk. Közel a kisbolt, van hideg sör, ha kaja kell, rendelünk pizzát – magyarázta Barna Zsolt. A fiatalok azért szeretik jobban a Fokát a strandnál, mert itt szerintük tisztább a víz.Szeged egyetlen kijelölt szabadstrandja is tömve volt már kora délután. Ez a város egyetlen engedéllyel rendelkező, ingyenes fürdőhelye, amit mobilkerítés választ csak el a Partfürdőtől. Egy Délmagyarországot olvasó középkorú úr, aki csak Györgyként mutatkozott be, azt mondta, azért szereti jobban a szabadstrandot, mert szerinte a Partfürdő vize gyorsan felmelegszik. – Lehetne tisztább a víz itt is, ez nem egy Mallorca vagy Ibiza, de legalább hűt, csakúgy, mint egy pohár hideg sör – tette hozzá.Nem sokkal arrébb, a Laposon jól megfértek egymással a kutyások, a fürdőzők és a BMX-es fiatalok is. Charlie, a skót juhász az iszapban ülve élvezte az enyhet adó Tisza vizét. – A kutya miatt jöttünk, hogy ő is tudjon hűsölni, amit azért mi is élvezünk – mondta gazdája, Túrzó Dorottya és Török Brianna. A délután sztárja végül Charlie helyett Herczeg Dávid volt, aki egy homokból rögtönzött aprócska rámpáról ugratott BMX-ével a sekély folyóba.