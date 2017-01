Szabad fogas Kisteleken is

– Hétfőn tele volt a fogas, most csak két kabát lóg rajta – Bárdos Attila, a kisteleki Centrál Kávézó tulajdonosa a híradóban látta, hogy elindult az országban a szabadfogas-kezdeményezés, a múlt hét közepén ők is csatlakoztak az akcióhoz. A vállalkozó három méter hosszú állványt állított a kávézó bejáratához, ami rövid időn belül tele lett kabátokkal. – Hozzák-viszik a kabátot, látszik, hogy hasznos a kezdeményezés – tette hozzá.



A „kabátgyűjtő" akció Budapesten indult magánkezdeményezésre január hetedikén. Azóta sok magánszemély és intézmény is csatlakozott vidéken. Szegeden is több helyen állítottak fel állványokat, így például a Szegedi Nemzeti Színház és a József Attila sugárút egyik cukrászdája mellett.