Szabadkai főkonzul: Két új átkelő épülhet idén a déli határon

Babity János főkonzul elmondta: idén két újabb közúti átkelő nyitását tervezik, az egyiket Bácsszentgyörgyön, a másikat a magyar–szerb–román hármas határnál, Kübekházán. A főkonzulátus talán legismertebb feladata az egyszerűsített honosítási kérelmek átvétele.



A magyar–magyar és a magyar–szerb kapcsolatok erősítése az egyik legfőbb feladata a Szabadkai Magyar Főkonzulátusnak. Babity János misszióvezető hangsúlyozta, a gazdasági élet élénkítését is szolgálhatja az újabb két határátkelő tervezett nyitása a déli határon.



Alig 50 kilométerre fekszik Szegedtől Szabadka, a Vajdaság egyik legnagyobb városa. A szabadkai piac, a Palicsi-tó és állatkert igen népszerű kirándulóhelyek. Ugyanakkor Szabadka a vajdasági magyarság legfőbb szellemi és kulturális központja, a város lakosságának 35 százaléka magyar nemzetiségű. A tartományban összesen 250 ezer a magyarok száma, ám vannak még abszolút magyar többségű községek, úgymint Magyarkanizsa és Zenta. Honosítási kérelmektől a babakötvényig Mind a Szerbiába látogató, mind az itt élő magyaroknak segítséget nyújt Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, amely a magyar külképviseleti rendszerben – létszámát tekintve – a legnagyobbak közé tartozik.

– Talán legismertebb feladatunk az egyszerűsített honosítási kérelmek átvétele, amelyet 2011 januárjában kezdtünk el. Ennek keretében a vajdasági magyar származásúak nagy része magyar állampolgárságot kaphatott szülőföldjén – tudtuk meg Babity János főkonzultól. – Fontos új teendőnk január elsejétől, hogy honfitársaink itt született gyermekeik után a határon túli részeken is igényelhetik és a konzulátuson be is nyújthatják az anyasági kérelmet, valamint a fiatalok életkezdési támogatását, vagyis régi nevén a babakötvényt. Ösztönzik a befektetéseket A képviselet emellett fontos külgazdasági feladatokat is ellát. Céljuk elsősorban az anyaországba irányuló befektetések és a magyar cégek szerbiai

piacszerzésének elősegítése. A belgrádi nagykövetség és a szabadkai főkonzulátus mellett a Magyar Nemzeti Kereskedőház irodáiban – Újvidéken és Szabadkán – is elérhetőek azok az információs pontok, ahol a kínálat és a kereslet egymásra találhat. Emellett a térségben megrendezésre kerülő kereskedelmi, ipari és gazdasági vásárok szervezésében is részt vesznek a külképviselet munkatársai. Újabb határátkelők – A gazdasági kapcsolatok erősítésének egyik fontos lépése a határ átjárhatóságának elősegítése. Mivel igen nagy a forgalom a déli határszakaszon, szükségessé vált újabb határátkelőhelyek létesítése – hangsúlyozta a misszióvezető. Babity János megerősítette, 2018-ban két újabb közúti átkelő nyitását tervezik, az egyiket Bácsszentgyörgyön, míg a másikat a magyar–szerb–román hármas határnál, Kübekházán. Ezenkívül a főkonzulátus a magyar–magyar kapcsolatok erősítésében, kulturális programok Vajdaságra vitelében is közreműködik. 2018-ban megemlékeznek Mátyás királyról, és a Semmelweis Ignác emlékévet is megtartják, ezek kapcsán pályázatokat írnak ki általános és középiskolás diákok számára.



– Nem feledkezhetünk meg arról, hogy választási év van, így képviseletünk tájékoztatással segíti a vajdasági magyarokat, hogy levélszavazóként alkotmányos jogukkal élni tudjanak – tette hozzá Babity János.