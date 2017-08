Szabadon választhatunk kivitelezőt a közműbekötéseknél

Ezt Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára jelentette be pénteken. Ezzel a kormány szeptembertől a vállalkozások széles körét engedi be erre a piacra, amitől a szolgáltatások színvonalának emelkedését és a kivitelezői árak csökkenését várja – fejtette ki Bartal Tamás, aki közölte azt is, hogy a kabinet a családok és vállalkozások döntésének segítése érdekében létrehozza a villanyszerelők és vízszerelők központi nyilvántartását, amelybe szeptembertől várják az érintett szakmák képviselőinek jelentkezését.



A helyettes államtitkár megjegyezte, ez a lista nem kizárólagos érvényű lesz, hanem egy lehetőség a kivitelezőt keresőknek, az ingyenes nyilvántartásba kerülés szakmai és képzési kritériumait pedig kormányrendelet szabályozza majd. Hangsúlyozta továbbá, hogy szervezetük minden támogatást megad, hogy a legfelkészültebb és legkorszerűbb technológiát használó vállalkozások kerülhessenek a központi nyilvántartásba.