Szabados Ágnest Harry Potter tette könyvrajongóvá

Szegeden a Fekete István és az Alsóvárosi, Sándorfalván a Pallavicini Sándor, Mórahalmon a Móra Ferenc, Szentesen a Deák Ferenc, Csongrádon a Piroskavárosi, Csanádpalotán a Dér István Általános Iskola, a Kisteleki Általános Iskola, valamint Makón az Almási Tagintézmény, Vásárhelyen a Nádor Utcai Tagintézmény és Mindszenten a Dózsa-telepi Tagintézmény kap majd értékes könyvcsomagot.

Szombaton indítottuk útjára a Délmagyarország és a Csongrád megyei Rotary klubok közös akcióját, amelyben 11 Csongrád megyei általános iskola könyvtárát fejlesztjük új kiadványok vásárlásával. Olyan intézményeket választottunk ki, ahol sok rászoruló gyerek tanul, ezekben a családokban ugyanis ritkán jut arra pénz, hogy könyvet vásároljanak. A könyvtárakba olyan szórakoztató irodalmat tartalmazó csomagokat viszünk majd, amelyekben elsőstől a nyolcadikosig minden korosztály megtalálhatja a neki való, ma népszerű történeteket. Szabados Ágnes , az RTL Klub Híradójának műsorvezetője, aki évekig Szegeden tanult és dolgozott, akciónk egyik támogatója. Ő az egyik legismertebb könyvmoly az országban: blogját, amelyben olvasmányélményeiről ír, közel 13 ezren követik.– Nem állt távol tőlem az olvasás már kisgyerekként sem, szerettem például A két Lottit és Roald Dahl Matildáját is. Még a kötelezők között is akadt nagy kedvenc, így például Molnár Ferenctől A Pál utcai fiúk – mesélt arról, hogyan szerette meg a könyveket. Hozzátette: iskolásként hatással voltak rá kedvenc filmes és sorozatbeli karakterei is – Rory Gilmore a Szívek szállodájából, Hermione Granger a Harry Potterből, vagy A szerelem hálójában című film női főszereplője – akik mind könyvmolyok voltak.– Az igazi flow élmény azonban tinikoromban érkezett meg a Harry Potterekkel. Ez volt az a könyvsorozat, amely a legjobban beszippantott, és utána újabb művek felé lökött. Ha nincs a zseniális J. K. Rowling, aki megírta ezt a korszakalkotó sorozatot, akkor talán soha nem veszem le otthon a polcról Szerb Antal A magyar irodalom története című művét, amely az érettségi előtt álló időszakom másik óriási olvasmányélménye volt. Ebben Szerb a saját szemszögéből elemzi és magyarázza el a magyar irodalmat, annak történetét, egymást követő korszakait és hatásait. Öröm volt vele készülni az érettségire.Ági a mai napig sokat olvas, és népszerűsíti is az olvasást. Januárban kihívást is indított Nincs időm olvasni címmel, amelynek célja, hogy a résztvevők minden hónapban legalább egy könyvön átrágják magukat a megadott tematika alapján. Bízunk benne, hogy hasonlóan lelkes olvasók lesznek azok a diákok is, akiket hamarosan könyvcsomaggal lepünk meg.Az akciónkban kiválasztott iskoláknak szánt könyvek megvásárlásához számítunk olvasóink jóakaratforintjaira, amelyeket a Szegediek Rotary Clubja Alapítvány számláján gyűjtünk. Az adományokat a 10700062-42654908-51100005-ös számlaszámra várjuk. A könyvcsomagokat terveink szerint június elején adjuk majd át az iskoláknak.