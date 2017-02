Szabályosan közlekedett, mégsem fizet a biztosító

Három másodpercig sárga a lámpa



A közlekedési lámpák működését rendelet szabályozza. A sárga jelzés időtartamát a közlekedő járművek sebessége határozza meg. Lakott területen belül három másodpercig tart a sárga jelzés. – Hasonló lámpás kereszteződésekben történő balesetek ügyében a felelősség kérdését a bíróság lámpafázisterv-elemzést is tartalmazó műszaki szakvélemény beszerzésével dönti el – áll a Posta Biztosítótól kapott válaszban.

– A szemtanúk szerint látni borzalmasabb volt a balesetet, mint átélni lehetett – hitetlenkedett Berta Vendel , akit szeptemberben ütöttek el a Brüsszeli körút és a József Attila sugárút kereszteződésénél, miközben robogójával szabályosan közlekedett.A férfinak a feltételezett károkozó kötelezőfelelősség-biztosítója, a Posta Biztosító Zrt. nem fizeti ki az általa meghatározott 176 ezer forintos kárt. Berta Vendel szerencsére nem szenvedett komolyabb sérülést, csak horzsolásokat és zúzódásokat. A rendőröktől nem kérte mentő hívását a baleset után. – Most már tudom, hogy mentőt kellett volna kérnem, de abban az adrenalinos állapotban erre nem gondol az ember – magyarázta a férfi.Aprilia márkájú motorja azonban teljesen összetört, azóta megjavította. A cég budapesti márkaképviselete a motorban keletkezett kárt 600 ezer forintra becsüli.– Az ügyvédem már harmadjára küldött fizetési felszólítást a Posta Biztosítónak. A legutóbbi 15 napos határideje hamarosan lejár, és ha nem fizetik ki, akkor perelni fogjuk a biztosítót – mondta. A Szegedi Rendőrkapitányság jelentése szerint a vélelmezett károkozó a helyszínen kiszabott 10 ezer forintos bírságot „elismerte és tudomásul vette, így az jogerős határozatnak minősül".A rendőrök leírása alapján Berta Vendel a brüsszeli körút legszélső kanyarodósávján fordult a József Attila sugárútra Hódmezővásárhely felé, amikor a Volkswagen Passat sofőrje "számára kihelyezett forgalomirányító fényjelző készülék jelzése sárgára váltott", és a sofőr elütötte őt.Mindezek ellenére a biztosító arra hivatkozik, hogy az ügyfelük kárbejelentőjén szereplő leírás nem támasztja alá Berta Vendel állításait. Az ellentétes kárleírások miatt pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján nem köteles a biztosító fizetni.– Most már csak abban reménykedek, hogy a perköltséget majd nem nekem kell állnom, mert a javítás mellett az ügyvédet is fizetnem kell – bosszankodott Berta Vendel. – Arról nem is beszélve, hogy rengeteg stressz ér a baleset miatt, amit anyagiakban már nem lehet mérni.