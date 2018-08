Szabó Gábor: kiérdemeljük a világ tiszteletét

A szegedi augusztus 20-i ünnepség térzenével és táncbemutatóval kezdődött a városháza előtti téren, hétfőn délelőtt. A Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar, és a Pavane Táncegyüttes műsora után felvonták az Országzászlót, ezután pedig a néhány száz megemlékező a Széchenyi térre vonult, Szent István és Gizella szobrához.A rendezvényen részt vett Botka László polgármester is, beszédet azonban nem ő, hanem Szabó Gábor, Szeged díszpolgára, az egyetem korábbi rektora mondott.- Augusztus 20-a olyan öröksége a magyarságnak, ami mindig a segítségünkre volt, és sosem kellett megbánni – fogalmazott.Szabó Bábor szerint István király mérnöki pontossággal helyezte el a magyarságot, oda, ahova akkor kellett, ez pedig egy olyan mestermű volt, ami történelmünkben sokszor kifizetődött.A város díszpolgára beszélt az új kenyérről is.- Az ünnep a kenyér tiszteletéről is szól, ami szintén fontos örökségünk. Régen az új búzából készült kenyér napja, a karácsonyéhoz volt mérhető, hiszen ahogy karácsonykor azt ünnepeljük, hogy megszületett Jézus, az új búzával pedig azt, hogy megszületett a következő év. Hiszen a tanyasi ember tudta, hogy ha van búza, akkor a következő évet túl fogja élni – mondta Szabó Gábor, aki szerint magyarként naponta kell gyarapítani az országot, és büszkének lenni arra, hogy magyarok vagyunk. Hiszen a világ bennünket megfelelően tisztel, mi pedig erre rászolgálunk – tette hozzá.Szabó Gábor beszéde után Botka László polgármester, Szabó Gábor, és Kondé püspöki helynök megkoszorúzta az emlékművet, előtte azonban még Kondé Lajos megáldotta az új kenyeret.