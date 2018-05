Szabó Sándor a békés építkezés híve - A Szegedért és a térségért végzett munkáját értékelték a választók

Névjegy



Szabó Sándor 1975-ben született Nyírbátorban. Szegeden végezte felsőfokú tanulmányait, tb-szervező, majd marketing- és reklámmenedzser szakon. Először egy cég üzletkötőjeként dolgozott, majd 2000-től képviselői munkatárs volt a Magyar Országgyűlés Hivatalában. 2002-től dolgozott a szegedi polgármesteri hivatalban, 2004-től önkormányzati főtanácsadó, kabinetvezető munkakörben. 1999-ben lépett be az MSZP-be, 2007-től kongresszusi küldöttje is a pártnak. Egyéniben szerzett mandátumot, második ciklusát kezdi az Országgyűlésben.

Választókörzeti eredmények



Csongrád megye 1-es egyéni választókörzetében 12 képviselőjelölt indult a választáson. Közülük a MSZP–Párbeszéd színeiben indult Szabó Sándor került ki győztesen, 25 ezer 748 szavazatot kapott, ami a leadott voksok 43,67 százaléka. Bartók Csabára (Fidesz–KDNP) 21 ezer 19 ember szavazott, míg Tóth Péter (Jobbik) 6501 voksot gyűjtött. A választókörzetben összességében 58 ezer 960 érvényes szavazatot adtak le a választópolgárok, 70,73 százalékos részvételi arány mellett.

– A szegedi kampány már ősszel elindult, s itt, mivel a választókörzetemben határ menti települések is vannak, különösen érezhető volt, hogy nagy hangsúly volt a bevándorláson. Ezzel kapcsolatban volt egy hamisított levelem, amiben azzal vádoltak, hogy Botka László polgármesternek azt írtam, hogy ne engedjen be ide migránsokat. Minden fórumon elmondtam, hogy erről szó sincs, soha nem írtam ilyet, de ettől függetlenül ez tematizálta kormányzati oldalról a kampányt helyben is – magyarázta az újrázó képviselő. Szabó Sándor kiemelte, ezzel szemben az MSZP azt csinálta, mint négy, illetve tizenhat éve: azokat az eredményeket, fejlesztéseket mutatták be, amelyek Szegeden megvalósultak. – Mi pozitív kampányt folytattunk, ami arra épült, hogy elmondjuk az embereknek, hogy mit és miként szeretnénk megvalósítani. Mi azt a békés és nyugodt fejlődést mutattuk be, ami eddig is jellemezte a várost, illetve a körzethez tartozó településeken is a jövőképünkről beszéltünk az embereknek – fűzte hozzá.A választás magas részvételi arányát pozitívnak tartotta, szerinte fontos, hogy az emberek négyévente elmondják a véleményüket az ország dolgairól. – Ha összehasonlítom a szavazatokat, akkor is elégedett lehetek, hiszen egyéniben kétszer annyi voksot kaptam, mint amennyit helyben az MSZP–Párbeszéd pártszövetség. Ez az eredmény azért születhetett, mert országgyűlési képviselőként, előtte pedig a városvezetés mellett dolgozva egy folyamatos építkezésben veszek részt, és eddigi tevékenységemet értékelték pozitívnak a választók – mondta lapunknak.Pártja országos eredményével viszont Szabó szerint senki sem lehet elégedett. Az MSZP–Párbeszéd pártszövetség mindössze 8 egyéni mandátumot szerzett és 12 listásat, és a választásra jogosultak mindössze 10,05 százaléka támogatta őket. – Ha kétharmaddal nyer egy kormányzópárt, akkor az ellenzéki oldalon senki sem örülhet az eredménynek. Ezzel együtt nagyon aljas dolognak tartom, hogy az emberek félelmére építve akarta a hatalmát megtartani a kormány. Már két éve folyik ez a propaganda a bevándorlás kérdésében, és bár természetesen problémát jelent Európában és hazánkban is a migráció, de korántsem akkora gondról van szó, mint amilyennek beállítják – közölte.Éppen ezért úgy gondolja, az emberek vidéken elsősorban a saját biztonsági szintjüket akarták megerősíteni, és olyan félelem kerekedett felül bennünk, ami a kormánypárt sikerét hozta a választáson. Hozzátette, nagyjából ötven százalékkal nyert a Fidesz, ami mégis kétharmados többséget hozott nekik. Ennek oka, hogy a választási rendszerünk egyáltalán nem arányos, nem igazságos, már a választókerületek nagyságát és a körzetek átrajzolását tekintve sem.– Ezzel együtt az ellenzékkel is van bajom, sokkal okosabban és racionálisabban kellett volna készülniük április nyolcadikára. Ahol esélyes ellenzéki jelölt volt bármelyik párt részéről, őt kellett volna támogatni. Ezt szorgalmazta korábban Botka László is, hiszen a valódi széles körű együttműködés lehetett volna az egyetlen út a kormányzati propagandával szemben – hangsúlyozta Szabó Sándor.Megjegyezte, azt sem értékelték a választók, hogy még az utolsó héten is a visszalépésekről vitáztak az ellenzéki oldalon, a honatya szerint ez az egyeztetésnek nevezett bohóckodás teljesen komolytalan volt. Azt mondta lapunknak, legkésőbb a kampány hivatalos kezdetéig, azaz február közepéig el kellett volna dőlnie a visszalépéseknek. Ehelyett még az utolsó napokban is sakkoztak a pártok, ám a választókkal nem lehet ezt megcsinálni, ráadásul úgy látja, az is kétséges, hogy eljutott-e minden erről szóló hír az emberekhez időben.Az már a választás után nem sokkal eldőlt, hogy MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít, és frakciószövetségként dolgozik az új Országgyűlésben. Ezzel kapcsolatban Csongrád megye 1-es körzetének képviselője azt mondta, bár több kérdésben nem ért egyet a két párt, a közös munkának nem látja akadályát. A következő időszak egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy az MSZP átgondolja, merre is megy tovább, és milyen válaszokat ad az embereket érintő kérdésekre. – Azon túl, hogy megvannak a klasszikus szociáldemokrata értékeket képviselő feladatai a pártnak, így például a szegénység felszámolása, az egészségügy rendbetétele és az oktatás színvonalának emelése, meg kell találni a módját, hogy miként tudjuk felvenni a versenyt a kormányzati gépezettel, és hogyan lehet üzeneteinket eljuttatni az emberekhez, elsősorban vidéken – fejtette ki Szabó Sándor.Az új Országgyűlés munkájában nem számít jelentős változásokra, azt mondta, a kormánypárt nem tanult semmit az elmúlt időszakban. Érdemi vitát az előző parlamentben is alig tapasztalt a szocialista politikus, például néhány nap alatt megszavazott a többség bizonyos előterjesztéseket, míg más ügyek fél évig is álltak. – A parlamenti munka kiüresedett, ebben nem várok semmi újat. Továbbra is abban látok lehetőséget, hogy lehetnek olyan, elsősorban szegedi ügyek, amelyeket a parlament elé be tudok vinni, és válaszokat tudok kapni – mondta. Hozzátette, ellenzéki oldalon számtalan vitát kezdeményeztek már az előző ciklusban is, most a legfontosabb kérdés, hogy tudnak-e egységesen képviselni egy-egy ügyet, mert csakis annak lehet ereje. A választók már korábban is követelték ezt a fajta egységet, és azt mondta, ő is ezen fog dolgozni.Kivételes helyzetben van a csongrádi megyeszékhely, jelentős forrásokat kap a város az Európai Uniótól, ami csak ebben a ciklusban 34 milliárd forintot jelent. Példaként elmondta, ebből az összegből jut pénz a gazdaságfejlesztésre, megújulnak nevelési és oktatási intézmények, városrészeket rehabilitálnak. – Tudható, hogy a kormány bizonyos mértékben kivonult a szociálpolitika területéről, erre reagálva Szeged városa idén már 600 milliós szociális keretet hozott létre, ami arra szolgál, hogy a nehéz anyagi körülmények között élőket segítsük – mondta. Véleménye szerint a munkahelyteremtést vizsgálva is jól áll a város, például a BP és az EPAM is jelen van, létszámbővítést terveznek, továbbá kisebb vállalkozások is lehetőségeket kínálnak az itt élőknek.Szabó Sándor elmondta, a város saját forrásaiból pedig a lakosság mindennapi életét javító fejlesztéseket eszközöl elsősorban. Jut pénz többek között utakra és járdákra, de játszóterek és parkok is megújulnak.Lapunknak úgy értékelt: Szegeden a megkezdett utat kell folytatni, és ő továbbra is a békés, nyugodt építkezés híve.