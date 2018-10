Szabó Zsuzsa, a PSZ új elnöke az igazságtalanságok ellen is küzd

Fórumot rendezett a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Csongrád Megyei Szervezete Szegeden, ahol a közoktatás aktuális problémáiról és a jövőre vonatkozó elképzelésekről beszélgettek a meghívott tanárok. A rendezvényen részt vett Szabó Zsuzsa , a PSZ júliusban beiktatott új elnöke is, aki lapunknak is összefoglalta, mit lát a közoktatás legnagyobb problémáinak.– A szakszervezet az elmúlt időszakban sokat dolgozott, és sok nagy eredményt is elért, valahogy ezekről mégsem tudnak még a pedagógusok sem. A legfontosabb feladatnak tehát azt tartom, hogy eljussunk hozzájuk.Erre tökéletes ez az őszi turné is, amelynek során minden megyébe ellátogatok – mondta Szabó Zsuzsa, aki első megoldandó kérdésként a pedagógusok béremelését említette, amelyet öt részre bontva kaptak meg, utolsó elemét azonban már differenciálásra használták fel.– Hiába állapították meg az életpályamodell alapján, hogy a tanároknak mennyi lesz a fizetése, ha vannak, akik ezt nem kapták meg. Azt gondolom, ezzel sérültek az érintettek jogai – fogalmazott a szakszervezeti vezető.Hasonlóan igazságtalan rendszernek látja azt is, hogy miközben vannak, akiknek 22, másoknak 26 órájuk van egy héten, a túlórákat nem a ténylegesen megtartott óraszámok alapján számolják. De beszélt az oktatást segítő kollégák béréről is, amelyen 2012 óta nem emeltek, a garantált bérminimummal így mostanra szinte egyformává vált egy pályakezdő és egy nyugdíj előtt álló fizetése ugyanabban a munkakörben.– Azzal sem értünk egyet, hogy a pedagógusok nem vállalhatnak oktatói munkát nyugdíj mellett, vagyis ha tovább foglalkoztatják őket, le kell mondaniuk arról a juttatásról, amiért egész életükben megdolgoztak. Pedig nagy szükség lenne rájuk az iskolákban, és véleményem szerint nem lenne szabad ezt még azzal is nehezíteni, hogy külön engedélyt kell minden esetben kérni erre – fogalmazott Szabó Zsuzsa.A PSZ az elmúlt három hónapban felvette a kapcsolatot a fenntartókkal és a politikai döntéshozókkal, programcsomagját pedig a tisztviselők át is adták már Bódis József oktatásért felelős államtitkárnak.