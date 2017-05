Száguldoznak a felújítás alatt álló 55-ös úton

Józsáék naponta ingáznak a felújítás alatt álló szakaszon. Aki szabályosan közlekedik, plusz 15-20 perccel számolhat – mondják. Fotó: Frank Yvette

– Nagyon örülünk neki, hogy felújítják végre ezt a rossz szakaszt, mert balesetveszélyes rajta közlekedni. Ha Szeged felől jövünk, rögtön érezni Ásotthalom határát, mert addig remek, onnantól meg pocsék az út, ami a kocsit és a benne ülőket is szétrázza. Korábban is megcsinálhatták volna már – mondták egymás szavába vágva a megkérdezettek péntek délelőtt Öttömös központjában. Mint korábban megírtuk , a mórahalmi elkerülő és a megyehatár közötti közel 16 kilométeres kátyús, nyomvályús szakaszon felújítják, szélesítik és megerősítik a burkolatot, így az jobban bírja majd az erős teherforgalmat is. Ez a szakasz maradt utoljára a Szeged és Baja között futó főút felújítási munkáiból. A munkát a Duna Aszfalt Zrt. végzi 6 milliárd 28 millió forint uniós és hazai forrásból, amelyből a kanyarodósávos csomópontokat is korszerűsítik, és újak is készülnek, illetve 12,5 kilométernyi kerékpárutat is építenek a főúttal párhuzamosan.– Senki sem tartja be a 40-es sebességkorlátozást, hiába vannak kint végig a táblák. Pedig jó lenne, mert így életveszélyben érzi magát az, aki figyelni akar arra, hogy ne büntessék meg – mondta Józsa Sándor és felesége, akik naponta autóznak Szeged és Pusztamérges között a főúton. Hozzátették, gyakran maguk is értelmetlennek látják a 40-es táblát, mert azok akkor is kint vannak, amikor a közelben sem folyik munka. Aki szabálykövetően akar közlekedni, annak szerintük 15-20 percet kell rászámolni a normál menetidőre Szeged és a megyehatár között.

A költészet napjára el kell készülnie



Ahogy láttuk, az útépítési, -felújítási munkák továbbra is a tereprendezésnél, az út szélesítésének előkészítésénél és a geodéziai munkáknál tartanak, akárcsak két hónapja. Főként munkagépek – markolók, földhengerek, billencsek – álltak szórványosan az út mellett, nagyjából felükkel dolgoztak is. Mint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től megtudtuk, egyelőre nem is fogunk mást látni, ugyanis csak augusztusban kezdik a főútszakasz aszfaltozását, ami várhatóan októberig tart. Akkor kell majd hosszabb – legfeljebb 500 méteres – szakaszokon félpályás forgalomkorlátozásra, váltakozó áthaladásra számítani. A 15,7 kilométeres szakasz teljes felújításával 2018. április 11-ére kell végeznie a kivitelezőnek.

Miután kikanyarodtunk Öttömös felől az 55-ösre, a fél sávon egy darabon már felmart felületű út mentén rögtön láttuk az útépítést, sebességkorlátozást és előzési tilalmat jelző táblákat, amelyek végigkísérik az utat a mórahalmi elkerülőig – és amelyekre a sofőrök rá se hederítenek. Amikor megálltunk néhány percre fotózni, Baja felől kamionkonvojok, autók, buszok húztak el mellettünk 70-es, 80-as tempóval. Miután elindultunk Szeged felé 40-nel, feltorlódott mögöttünk a sor. Aki nem bírt az idegeivel, simán megelőzött a tiltó tábla ellenére. Fotós kolléganőmnek halálfélelme volt a kocsiban – nem véletlenül.– Az előbb a forgalmat irányítottuk, de hiába mutattam egy kamionosnak a piros tárcsát, nem akart megállni. Végül nekünk kellett félreállni, hogy ne üssön el – mondta az Ásotthalom másik végén tereprendezéssel, gallyak és gyökerek összegyűjtésével foglalkozó csapat vezetője, aki szerint több rendőr kellene az útszakaszra, de legalábbis egy traffipax, mielőtt valakit elgázolnak, vagy komoly baleset történik.