Szakadékból is mentettek a zánkai versenyen: szegedi az ország második legjobb mentőegysége

Életük első versenyén országos második helyezést értek el a szegedi mentők. Fotó: Fotó: Kuklis István

Az ország legnagyobb mentőversenyét rendezték meg a hétvégén Zánkán. Az esetkocsi kategóriában remekeltek a dél-alföldi régiót képviselő szakemberek.A Flach István mentőtiszt, Szilágyi Norbert mentő szakápoló és Horváth Ákos mentőtechnikus által alkotott szegedi csapat az etyekiek mögött második helyen végzett.A háromfős csapat a mindennapokban nem dolgozik együtt, versenyen sem vettek még részt soha. Így is meg tudták azonban nyerni a régiós bajnokságot, kivívva ezzel a lehetőséget, hogy az ország legjobb 7 csapata között mérettethessék meg magukat.– Szabadidőnkben sokat gyakoroltunk, illetve a versenyfeladatokra tréningeztünk olyan kollégák segítségével, akiknek már volt tapasztalatuk ezekben – meséltek a felkészülésről. Ami egyébként nem volt egyszerű, hiszen mint utóbb kiderült, még csak modellezni sem tudtak olyan feladatokat, amelyekkel a versenyen szembesültek. Például a hegyi mentést, aminek során ráadásul nélkülözniük kellett csapatvezetőjüket, mert a feladat szerint a mentés során ő szakadékba zuhant; vagy az elaknásított területen való munkát.– A verseny délben kezdődött és másnap hajnali fél 4-kor ért véget – mesélték. – A 150 hektáros területen térkép alapján kellett megtalálnunk a helyszínt, ahová menni kellett, és soha nem tudtuk, mi a feladat: ahogyan az életben, ott is csak a helyszínen derült ki, mivel állunk szemben. Az aknakereső szakembert látva kellett például rájönnünk, hogy nem lehet bemenni a sérültek közé, mert akkor magunkat is veszélyeztetnénk, illetve egy 3 éves sérült gyerek esetében is fel kellett tudni mérni, hogy családi erőszak áldozata lett.Összesen tíz mentési feladatot kaptak a csapatok, amelyekben fizikai erejükre ugyanúgy szükségük volt, mint szakmai tudásukra, ügyességükre, illetve profi csapatmunkára. Utóbb kiderült: helyszínenként, ahol 100-100 pontot lehetett gyűjteni, átlagosan mindössze 5 ponttal maradtak el a győztes csapattól.– Mindhármunknak ez volt az első versenye, így egyáltalán nem vagyunk csalódottak, hogy ezüstérmesek lettünk. Szakmailag sokat tanultunk, és élménynek is óriási volt – mondták a csapattagok, akik egyébként nem törték meg a hagyományokat. Amióta ugyanis mentőversenyt rendeznek az országban, a régió csapata mindig dobogós lett. – Az első helyezett kap lehetőséget arra, hogy Magyarországot a világversenyen képviselje. Erről idén lecsúsztunk, de talán kell is még némi rutin, hogy annak is megfelelő önbizalommal neki tudjunk vágni – tették hozzá.