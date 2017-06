Szakállas az új bagoly - új lakó érkezett a Szegedi Vadasparkba

Fotók: Endrédi Lajos

A fiatal tojó május 10-én jött, és a karantén lejárta után, most költözött össze jövendőbelijével a nagy bagolyröpdében. A közönség és a dolgozók is bíznak a sikeres nászban, annak ellenére is, hogy a szakállas bagoly jelenleg nem veszélyeztetett faj. Az Észak- Amerikában és Eurázsiában őshonos ragadozó madár az erdőkkel szegélyezett nyílt területeket kedveli, ahol fészkelni és vadászni is tud. A globális felmelegedés miatt azonban a többi északi állathoz hasonlóan a szakállas baglyok élettere is fokozatosan csökken.

Fülei nincsenek, viszont arca a testméretéhez viszonyítva nagy, sárga szemei és az azt körülvevő körök vonzzák a tekintetet. Talán emiatt tartják hagyományosan az Észak fantomjának.Reálisan azonban csak a pockok számára vészterhes a madár jelenléte a természetben: akár még a 60 centiméteres hó alatt mozgó kis rágcsálókat is képes kifülelni, majd elkapni.

Erre azonban itt Szegeden nem lesz szüksége az új jövevénynek, aki így párjával a családalapításnak szentelheti minden idejét. A látogatók a medvék szomszédságában találhatják meg a szakállas baglyokat.