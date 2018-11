Szakdolgozati gyorssegélyt kaptak a végzős hallgatók

Berkó Dominika régész szakos hallgató (jobbról) Kiss Zsuzsanna könyvtáros segítségével halad előre szakdolgozatában. Fotó: Frank Yvette

Személyre szabott segítséget kaptak a szakdolgozatírás előtt állók a harmadik alkalommal megrendezett „Kölcsönözz ki egy könyvtárost!" elnevezésű regisztráció- és díjmentes nyílt nap keretében. Az SZTE Klebelsberg Könyvtár dolgozóiban 2016-ban fogalmazódott meg a kezdeményezés, az előkészületeket követően tavaly márciusban útjára indult, hatórás program alatt 40–50 hallgatón is segítenek.– Azt láttuk, hogy a dolgozatírást segítő fogadóóráink időpontfoglaló rendszerét sokan nem találják, így nem tudnak regisztrálni. A nyílt napon viszont foglalás és fizetség nélkül eljöhetnek hozzánk, és feltehetik kérdéseiket az átriumban kihelyezett asztaloknál ülő könyvtárosoknak. Leginkább a bibliográfiák összeállításában nyújtunk segítséget, és közben felhívjuk a figyelmet arra, hogy nemcsak könyvek, hanem online források is felhasználhatók – nyilatkozta lapunknak Szügyi-Szűcs Judit Mária, a projekt vezetője.Decemberben kevesebb a dolgozatot leadók száma, de ettől függetlenül sokan kihasználják a lehetőséget.– Sokan a kezdőlépések megtételéhez kérnek támogatást ilyenkor, míg a véglegesítés előtt állóknak az utolsó simításokban nyújtunk segítő kezet vagy egyfajta visszajelzést, bátorítást várnak tőlünk, amit a témavezetőktől nem minden esetben kapnak meg – tette hozzá Kiss Márta könyvtáros.Legyen szó mesevilágról, kisgyermeknevelésről, erdőgazdálkodásról vagy fesztiválszervezésről, megválaszolatlan kérdés nem marad az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő nyílt napon. Az egyik asztalnál épp a régészeti téma állt a dolgozat fókuszában, Berkó Dominika végzős régészhallgató azt mondja, a középkori Borsod megye templomairól készíti írását, sőt, a temetőket is felkutatja hozzá. A munka közben elakadt a forrásgyűjtésben, ezért látogatott el a programra, ahol Kiss Zsuzsanna könyvtáros javasolt számára hasznos könyveket, cikkeket, a szakember szerint ilyenkor szinte elég ezek címeit, szerzőit megbeszélni, a fiatalok máris el tudnak indulni a sikerhez vezető úton.