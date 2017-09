Szakmai gyakorlatra vezényelték a határ mellé a rendészetis diákokat

Vadai Ágnes hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Független Rendőr Szakszervezet információira hivatkozva azt mondta: a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban tanuló teljes próbaidős állományt a határhoz vezényelték, méghozzá előzetes egyeztetés nélkül.



Papp Károly országos rendőrfőkapitány erre reagálva nyílt levélben közölte: a diákok az évnyitón pontos tájékoztatást kaptak arról, hogy rotációs rendszerben ki és hol tölti el szakmai gyakorlatát közrendvédelmi és határrendészeti szolgálatban átrendeléssel Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében.



Arról is szóltak a hírek, hogy a diákok nem kaptak sem enni, sem inni, sőt napidíjat sem, hogy legalább maguknak tudjanak ennivalót venni. Nemcsak Miskolcról, Adyligetről, Körmendről és Szegedről is vesznek részt végzős rendőrök ebben a képzésben, őket információink szerint Szegeden különböző szállodákban és hotelekben szállásolták el a szakmai gyakorlat idejére.



Úgy tudjuk, hogy egyelőre nagyobb számban nincsenek kinn a határzárnál, a közrendvédelemben végzik gyakorlatukat. Papp Károly nyílt levelében azt is megírta, hogy a hallgatók napidíjra jogosultak, a kifizetés folyamatos, a rendőrtanulók ebből fedezhetik napi megélhetésüket. A kifizetés elhúzódását – írja a főrendőr – csak az befolyásolhatja, ha valaki a munkáltatónak benyújtott szükséges nyomtatványokat hiányosan töltötte ki. Ez az 543-ból 115 tanulót érint.