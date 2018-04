Szakmájuk sztárjai lehetnek a diákok: 7 Csongrád megyei az országos döntőben

A napokban eldőlt, hogy közülük 7 megyei fiatal lehet ott a fővárosi döntőn, vagyis a Szakma Sztár Fesztiválon bizonyíthatják, hogy a legkiválóbbak a mesterségükben. A döntőt április 23. és 25. között rendezik Budapesten, a Hungexpo területén.



A verseny a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a megyei kamara pályaorientációs munkájában is fontos szerepet játszik. Tavaly ugyanis 550 végzős diákot buszoztattak a fővárosi eseményre. A tanulók így testközelből ismerhették meg a bemutatott szakmákat, miközben a verseny hangulatába is belekóstolhattak. A megmérettetéssel a tehetséges tanulóknak biztosítanak kiugrási lehetőséget – a legjobbak mentesülnek a szakmunkásvizsga alól –, így is emelve a képzés színvonalát. Emellett a fizikai szakmák társadalmi megítélését, vonzerejét is növelik, miközben hatékonyan segítik a pályaorientációt is. A diákok tudását életszerű feladatsorokkal mérik, a döntőn szóbeli és gyakorlati feladatokkal kell bizonyítani, hogy ki a legjobb a szakmájában.



A Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája három döntőbe jutott diákkal büszkélkedhet. Az ácsnak készülő Fövényes Anikó a Baustudium Kft. tanulója, a hegesztő Krizsán Péternek a CH-Industries Zrt. a gyakorlati helye, míg Bús Kittyt Katonáné Dunai Erika egyéni vállalkozó készítette fel. A Dériből is hárman készülhetnek az országos versenyre, az automatikai technikus Csikós András és Kis László, valamint a mechatronikai technikus Farkas Benjamin – utóbbi a Szegedi Közlekedési Kft.-nél pallérozódik. A hódmezővásárhelyi Návay Lajos Szakgimnáziumának kereskedőtanulója, Luncz Lili is ott lehet a Hungexpón, az ő gyakorlati képzőhelye a SPAR Magyarország.