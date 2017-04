Szakmák éjszakája: 15 helyszínen várják péntek este a gyerekeket

Fotó: DM

– Április 21-én újra megnyílnak a szakképző iskolák kapui, 15 helyszínen 114 programmal várják a gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket – mondta a keddi sajtótájékoztatón Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója. A szegedi ötlet alapján tavaly rendezték meg először ezt a pályaválasztási eseményt, s akkora visszhangja lett, hogy idén már országossá terebélyesedett. Plesovszkiné Újfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója 41 köznevelési intézmény vezetőjeként a felelős és tudatos pályaválasztás fontosságát hangsúlyozta.

Az éjszaka – késő este – bárki, bármilyen szakember bőrébe belebújhat és bármit kipróbálhat, amit eddig nem tudott vagy nem tehetett. – Készítsd el nálunk a reggelidet! – ez a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző iskola mottója, s mint Dombóvári Tamás igazgató elmondta, ezt komolyan is gondolják. Náluk nem csak szétszedni lehet a malacot, hanem össze is „szerelhető", mégpedig 3 dimenzióban.A Szakmák éjszakája nyitórendezvénye pénteken 17 órakor lesz a Szent-Györgyi Albert Agórában, a Szegedi Szakképzési Centrum iskolái 18 és 22 óra között várják az érdeklődőket programjaikon. A szakmakejszakaja.hu oldalon, iskolánként és szakmacsoport szerint is böngészhetők az események, a választást megkönnyítendő.