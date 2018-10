Szakmákkal ismerkedtek a Rókus II. diákjai - virtuálisan és a valóságban is

Fotók: Török János

A Szegeden zajló pályaválasztási rendezvényekhez kapcsolódva pénteken a Rókus II. általános iskolában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tartotta meg Szakmavilág Roadshow-ját.A diákok összesen 12 szakmát ismerhettek meg – ezek többségét valódi gyakorlat során, négyet pedig egy virtuális játékban. Néhány percre lehettek tehát kőművesek vagy asztalosok, de akár a női szabók életét is kipróbálhatták. A rendezvény célja az volt, hogy a felső tagozatosok lássák, miről is szól egy szakma, mielőtt esetleg téves elképzelések mentén adnák be jelentkezési lapjaikat a továbbtanuláshoz.