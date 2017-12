Szaloncukormustra: kilónként 12 ezerért is kínálnak

Szegeden, a Mars téri piacon is bőséges a választék. Fotó: Kuklis István

Ha van elengedhetetlen kelléke a karácsonynak, akkor az a szaloncukor. Van, aki a házilag készített édességre esküszik, ami nyilvánvalóan minőségileg egy külön kategóriát képvisel, de kiindulva abból, hogy egy átlag háziasszonynak nincs túl sok ideje pepecselni az egyesével megformázott és csokimázba mártott bonbonokkal, vélhetően a többség a bolti kínálatból válogat. Megpróbáltuk tehát feltérképezni a lehetőségeket, de hamar beláttuk, ez szinte lehetetlen küldetés.Ma már ugyanis a kókuszos-zselés-konzum klasszikus hármas mellett többtucatnyi egyéb ízesítésű terméket kínálnak, hogy mindenki megtalálhassa a kedvére valót.Az olcsó kategóriás, kimért szaloncukrok között is már egészen nagy a választék. Ezer forint alatti kilónkénti árért nagy csodát nem kell várni: bár láttunk rum-kakaó, gesztenye és vajkaramella ízeket is a kókuszos és zselés mellett. Maradjunk annyiban, hogy ezek élvezeti értéke nem túl magas, és nem is biztos, hogy egyértelműen felismerhető, ha nem tudjuk, mit eszünk.

Az ételérzékenyekre is gondoltak



Ma már az ételérzékenység, a cukorbetegség vagy a különleges diéta sem lehet akadálya a szaloncukor-fogyasztásnak, ugyanis speciális készítményeket is lehet kapni. Diabetikus szaloncukrot láttunk már kilónként 4 ezer forint alatt is – igaz, 12 ezerért is. Létezik ezen kívül vegán szaloncukor is, amelyben nincs állati eredetű anyag, kilónként több mint 7 ezer forintért, paleolit ugyanennyiért, illetve glutén- vagy laktózmentes is több mint 8 ezerért. Ezek összetevőit látva megállapítottuk, hogy viszonylag távol kerültek a szaloncukor jellegtől – de mondjuk azt, hogy ez esetben a lényeg a tudat, hogy a karácsony fő kelléke ott lehet a speciális igényű családok fáján is.

A következő lélektani határ a kilónkénti kétezer forint: ennyi pénzért csokis és meggyes ízeket találtunk a Lidlben, egy belvárosi zöldségesnél pedig 1780 forintért árulják a gumicukor szaloncukrot. Ez pont az, aminek hangzik, vagyis igazából semmi köze a szaloncukorhoz: egy gumimaci csillogó papírba csomagolva. De állítólag ez az egyik legjobban fogyó fajta.Igazán nagy ízválasztékot az talál, aki nem sajnál ennél több pénzt kiadni egy kiló szaloncukorra. Csomagos szaloncukrokat például lehet már háromezer forint alatt is kapni, amelyeknek egyébként nagy előnyük, hogy nem egykilósak, így igazából már 1000-1500 forintért is meg lehet vásárolni – ez ugyebár így sokkal jobban hangzik.Ebben a kategóriában találtunk rumos-mazsolás túró-citrom, banános, málnás-robbanócukorkás és csokoládés-meggyes ízűeket is. Tapasztalatok szerint a gyerekeknek ezek nagyon bejönnek. Kimért verzióban van madártejes, tojáslikőrös, barackkrémes, ír krémes és trüffeles is ebben az árkategóriában – és ezek már kifejezetten finomak is tudnak lenni.Aki ezeknél még trendibb ízeket és minőségibb szaloncukrokat keres, annak 5-8 ezer forintos kilónkénti árral kell számolnia. Ananászos, narancsos, kapucsínós, szilvás és eszpresszós ízeket még találni kilónként négyezer forint alatt, innentől pedig jönnek a minőségi csokoládéval burkolt, exkluzív ízvilágú termékek – igaz, csillagászati áron. A vezető gyártók a Milka, a Stühmer és a Szamos, amelyek pálinkástól és zserbóstól a forralt boroson, rumpuncsoson, tojáslikőrösön vagy éppen a mákoson keresztül a mézes tojásfehérje-frappéig számtalan ízvariációt dobtak piacra.