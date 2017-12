Szaloncukrok közé csomagolt Szabadtéri-bérletek

Ötféle bérlettípus közül lehet választani, többek között van olyan is, amely az összes musical-előadást tartalmazza.Idén a bejgli mákos illata, a szaloncukor tömény cukorsokkja, a halászlé ünnepi abroszra pöttyenő cseppje és a csillagszóró fémes szagú szikrái mellett a mediterrán nyári éjszakák is emelhetik a karácsony fényét. Ehhez nem kell mást tenni, csak a 2018-as Szegedi Szabadtérire szóló kedvezményes bérletekkel megajándékozni szeretteinket – és akár önmagunkat is.Ötféle konstrukció közül választhat, aki úgy dönt, idén is a legkényelmesebb, egyben legtökéletesebb meglepetést szerzi be a karácsonyfa alá. Sőt, hétfőtől – a készlet erejéig – szaloncukorcsomaggal lepik meg a bérletvásárlókat a REÖK-ben található Fesztivál Jegyirodán.A 2018-as évad Verdi egyik legnépszerűbb operájával, a Rigolettóval indul, amelynek fülbemászó áriáját biztosan mindenki el tudja dúdolni. „Az asszony ingatag…" kezdetű operasláger ugyanis a popkultúra szerves része. Ahogyan a Hegedűs a háztetőn ikonikus dala, a „Ha én gazdag lennék…" is. Alföldi Róbert rendezésében Stohl András fogja pazarul elénekelni.A tavalyi évad nagy sikere, a megható és látványos szuperprodukció, A notre-dame-i toronyőr visszatér a Szabadtérire. Az újabb Dóm téri Shakespeare-bemutatóval pedig szintén nem lehet hibázni a női szíveknél, hiszen a Rómeó és Júliát mindenki imádja. Hegedűs D. Géza rendezésében kerül színre a könnyfakasztó love story.

A jövő év legjobban várt musicalprodukciója a hazánkban először látható Apáca Show. Szente Vajk rendezésére, amelyben Alföldi Róbert, Molnár Piroska, Feke Pál és Peller Anna is szerepet kapott, a jegyek közel hetvenöt százaléka már elkelt. Így könnyen lehet, hogy olyan meglepetést szerzünk vele, ami karácsony után már megvalósíthatatlan lenne.A Premier-bérlet az összes előadás első estéjét tartalmazza, míg a Musical-bérlettel a három látványos zenés produkciót tehetjük egyszerre a fa alá. A Rómeó és Júlia mellé az Apáca Show-t vagy a Rigolettót csomagolhatjuk karácsonyi papírba. Quasimodo történetét pedig a Rigolettóval együtt is megnézhetik szeretteink.A vásárlás után már csak arra kell vigyázni, nehogy előbb elfogyjon az ajándékba kapott szaloncukor, minthogy kopogna a Jézuska az ablakon. (X)