Számlatömbzavar: az egyik boltban sikerült, a másikban nem - Joghézag a nyomtatványok értékesítésében

Írott és íratlan szabályok. Fotó: Kuklis István

– Körülbelül háromévente veszek egy számlatömböt mint másodállású evás vállalkozó, a minap a szokásos nyomtatványboltomban cégjegyzéket kértek tőlem, és annak hiányában megtagadták a vásárlást – írja olvasónk, hozzátéve, pedig nála volt a vállalkozói igazolványa is.Szép szóval próbálta meggyőzni a boltos kisasszonyt, de eredménytelenül. Érve alátámasztására az eladó egy vaskos dossziét vett elő, tele A4-es lefűzött lapokkal, dokumentumokkal, NAV-igazolásokkal, cégjegyzékekkel. – Egyik papírt engedte is, hogy alaposabban végigfussam, ám azon semmi olyan adat nem volt, ami a nálam levő dokumentumokban, a vállalkozói igazolványon kívül az adókártyámon és a személyi igazolványomon ne lett volna rajta – mondja olvasónk.Először azt hitte, lemaradt valami szabályváltoztatásról, majd felhívott egy másik szegedi nyomtatványboltot, hogy mi kell a számlatömbvásárláshoz. – Vállalkozói igazolvány, adókártya, személyi igazolvány – sorolták, cégjegyzéket, egyedi NAV-igazolást nem említettek. Csak azt kérdezték, járt-e már náluk. Miután nem, kicsit hosszabb volt a vásárlás, mert felvitték az adatait a bolt rendszerébe, s onnantól ment minden, mint a karikacsapás.Feltettük a kérdést a NAV- nak, az első bolt volt túl szigorú, a másik meg túl engedékeny, illetve történt-e szabálytalanság, amikor olvasónk ezt a szigorú számadású nyomtatványt megvásárolta.Válasz helyett a nav.gov.hu portálról egy ez egyben kimásolt információkat kaptunk, ebből nekünk kellett kihámozni a lényeget. Reméljük, sikerült, bár meglepő dolgot is találtunk. A boltosoknak 2017 végéig az értékesített nyomtatványokat negyedévenként jelenteniük kellett a NAV-nak, január 1-jétől – törvényi szabályozás hiányában – nem áll fenn ilyen adatszolgáltatási kötelezettség. Kicsit olyan érzésünk van, hogy ez véletlenül kimaradt a jogszabályból.Azt is írja a NAV honlapja, hogy ha a vevő a nevét, címét és adóazonosító számát hitelt érdemlően nem tudja igazolni, „részére a forgalmazó nyomtatványt nem értékesíthet". Olvasónk bizonyította, sőt, nála volt a vállalkozói igazolványa is, a számlatömb vásárlását mégis megtagadták. Szerintünk az első bolt hibázott, bár szerettük volna, ha ezt nem mi bogarásszuk ki a NAV honlapjáról, hanem konkrét választ kapunk a kérdésünkre.Ha jól értjük, ma nem kell jelentenie a NAV felé a számlatömbeladást, de a forgalmazónak tudnia kell, kinek értékesítette, ha ezt megkérdezi egy ellenőrzés során az adóhivatal. Ezért is vitte be az alapadatokat saját rendszerébe a második nyomtatványbolt.