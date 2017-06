Számonkérjük a képviselőket: nem biztonságos végigtekerni a Csongrádin

Fotó: A kerékpárosok továbbra sem tudnak az egész Csongrádi sugárúton végigbiciklizni. A felülvizsgálat megtörtént, de úgy ítélték meg, hogy a város felé a Margaréta utca a biztonságosabb, onnan kifel

– A Franciahögy lakópark kivitelezője forgalomba helyeztette a lakópark területén lévő utcákat, amelyek nagy része már az önkormányzat kezelésében van. Már csak a Gelei József és a Bartucz Lajos utca átvétele van hátra, amiről jövő héten tárgyalunk. Ha mind önkormányzati kezelésben lesz, elkezdhetjük a 30-as táblák kihelyezésének előkészületeit – mondta Solymos László (MSZP).A szegedi 9-es választókörzet önkormányzati képviselőjét kérdeztük arról, hogy mi valósult meg azokból a tervekből és ígéretekből, amik másfél éve hangzottak el lapunk Fogadóóráján. A várospolitikai alpolgármesterhez ekkor a Franciahögyről és a körzetéhez tartozó másik lakóparkból, a Harmóniából is többen intéztek kérdést: milyen megoldással lehetne a Harmónia és a Franciahögy lakópark átmenő forgalmát csökkenteni, és kihelyezni a sebességkorlátozást.

– A Franciahöggyel ellentétben a Harmónia lakóparkkal kapcsolatban sajnos nincs előrelépés, mert ott a kivitelező cégek közül azóta több felszámolás alatt áll, vagy egyszerűen eltűnt. Az itteni életveszélyes utak helyreállítására, bár nem tartozik a kezelésébe, mégis 5,3 millió forintot költött az elmúlt időszakban az önkormányzat – közölte Solymos László.Lakossági igény volt, hogy a Tündér, a Nádas, a Jakab Lajos és a többi keresztutcából jelöljék a kerékpárosok átvezetését a Makkoserdő sor túloldalán lévő bicikliútra. Mivel tábla nem tiltja, az onnan érkező biciklisek mind az autóúton haladnak, ami nagyon balesetveszélyes. – Az elmúlt időszakban felmértük a helyzetet. Az észrevétel jogos, bár súlyosan balesetveszélyes helyzetről azért nem beszélhetünk. Ennek ellenére elkezdődik az átvezetés megtervezése, ami nagyjából egy év múlva valósulhat meg – mondta a képviselő.Kritika érkezett a Nádas és a Tündér utca aszfaltjára is. – A Nádas utca hozzám tartozó részét tavaly 20 millió forintból újraaszfaltoztattuk, és a csapadékelvezetést is megoldottuk. A Tündér utcában az év elején kátyúztak, ahol szintén eltűntek az úthibák – mondta Solymos László. A telefontorony mögötti kiserdőből hajléktalanok és szemét nélküli rendes parkot szerettek volna a környéken élők. – Az erdő továbbra is a DALERD Zrt.-hez tartozik. Kitakarításában idén is segített a környezetgazdálkodás, de mást nagyon nem tudunk tenni a területtel – magyarázta az alpolgármester.Solymos László elmondta, hogy a Cső utcai bölcsőde felújítása június 30-án befejeződik, a kicsik a júliust már ott kezdik el. A mellette lévő óvoda felújítása legkésőbb jövő év elején elkezdődik. A Vág utcai garázsok előtt is aszfaltoznak majd, augusztus 5-én pedig családi napra várják a körzetben élőket a Diófa és a Kossuth Zsuzsanna iskola közötti játszótérre.