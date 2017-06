Számonkértük Szentgyörgyi Pált: körforgalmat is hoz az uszodaépítés

Az egyik legzsúfoltabb és legveszélyesebb kereszteződés Szegeden a Szilléri sugárút, Debreceni és Fecske utca találkozása: két éven belül körforgalom épül ide. A kialakítása 100-150 millió forintba ke

A Tabán utcai óvoda után az iskolát is felújítják. Két éven belül két körforgalom épül a 17-es körzetben: az egyik az Etelka sorra tervezett új uszodánál, a másik a legveszélyesebb kereszteződésben.– Folyamatosan gyűjtöm össze a körzetemben az út- és aszfalthibákat. Sajnos olyan sok van belőlük, hogy nem is nagyon kell kimennem az utcákba, érkeznek maguktól a bejelentések – közölte Szentgyörgyi Pál (MSZP).A szegedi 17-es számú egyéni választókerület képviselőjével folytattuk lapunk számonkérését. A másfél évvel ezelőtti állapotokhoz képest mi valósult meg a képviselő körzetében, milyen problémákat tudott orvosolni, amit Fogadóóra rovatunkban kérdeztek vagy kértek tőle a körzetében élők?

– Aszfaltozás előtt célszerű egy körzet minden úthibáját felkutatni, és egyszerre elvégeztetni a kivitelezőkkel. Ezért nem volt nagy ívű burkolatjavítás az elmúlt másfél évben a 17-es körzetben. Jövőre viszont mi is sorra kerülünk – magyarázta a képviselő. Fogadóóránkon több észrevétel érkezett a képviselőhöz a felsővárosi játszóterekkel kapcsolatban: a Molnár és a Tápai utca mögötti játszótéren a magas gazra, a Pille utcai focipályánál a nagy porra panaszkodtak, ahova porfogóként bokorültetést javasoltak.– Növénytelepítés végül nem történt, viszont új játszóeszközökkel fejlesztettük a Pille utcai játszóparkot. Ide hamarosan ivókút is kerül. A többi játszótérrel kapcsolatban az elmúlt időszakban nem jeleztek problémákat, a kaszálás is rendszeres ezeken a helyszíneken – közölte az alpolgármester. Szentgyörgyi Pál azt mondta, hogy a következő két évben – reményei szerint már jövőre – két új körforgalmat építenek majd körzetében. Az egyik az Etelka soron épülő új uszoda parkolójába vezeti majd be a forgalmat, a másik pedig a Szilléri sugárút, Debreceni és Fecske utca kereszteződésben épül meg. A legnagyobb fejlesztés körzetében – amint azt már lapunkban is többször megírtuk – az új fedett uszoda megépítése lesz.A szegediek előreláthatólag jövőre vehetik birtokba az új létesítményt. A már említett körforgalom a Kereszttöltés utca és a Tápai utca kereszteződésében épül majd meg.A Felső Tisza-parton az egykori Széchenyi-gimnázium épülete irodaházzá alakul – folyamatosan dolgoznak felépítésén. Előkészítik a Tabán iskola energetikai korszerűsítését, hogy a következő nyári szünetben már hozzá lehessen fogni a kivitelezéshez. Lesz tető- és homlokzatszigetelés, ablak- és fűtésrendszercsere. A villanyhálózatot kicserélik, a munkálatok után kifestenek. Tavaly 21 fát telepítettek a körzetben, ez a program idén a kiszáradt példányok pótlásával folytatódik. Lakossági kérésre folyamatosak a körzetben a padtelepítések, -cserék, illetve elbontások.