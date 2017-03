Szándékosan szűk az utca, így lassítják a forgalmat a csillapított övezetekben

E-mailben kereste meg szerkesztőségünket Hajnalné Dékány Katalin olvasónk. Azt írta, a Juhász Gyula, Sóhordó utcán mindkét két oldalon lehet parkolni, ami balesetveszélyes, főként amikor az óvoda előtt még a járdán is autóval parkolnak.



„A Tisza Lajos körútról a Csongrádi sugárút felé sokan száguldoznak, nem tartva be a 30-as sebességkorlátozást a Juhász Gyula utcában a Szent Mihály és a Sóhordó utca közötti szakaszon. El kellene gondolkodni a hozzáértőknek, hogy valóban helyes-e a Juhász Gyula utca egy szűk szakaszára terelni azt a forgalmat, ami a Csongrádi sugárutat kívánja elérni. Talán nem kellene ennyire a forgalomtól mentesíteni a Szent István teret" – írta Hajnalné.



– A város közlekedésfejlesztési koncepciójának lényege, hogy gyűjtőutakon tereli az átmenő forgalmat. Ezek között csillapított övezeteket hoztak létre, amelyeket szándékosan úgy terveztek, hogy ne legyenek vonzók az átmenő forgalom számára – magyarázta Kósa János. A szegedi önkormányzat városüzemeltetési irodájának munkatársa hozzátette, ha a Csongrádi sugárút forgalmát egy ponton vinnék be a kiskörútra, akkor lökésszerű forgalom jelentkezne, amivel nem bírna el az adott útszakasz, ahol egyébként is a közösségi közlekedés dominál.



A szakember szerint a Juhász Gyula, Lengyel, Sóhordó utcák csillapított övezetek, amelyekben 30 kilométeres óránkénti sebességkorlátozás van érvényben, így az nem balesetveszélyes. – Ha egyirányúsítanánk ezeket az utcákat, az felgyorsítaná a járművek sebességét.



A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre azt válaszolta, a parkolással kapcsolatban a megjelölt időszakban és helyszínekről eddig nem érkezett bejelentés a rendőrségre.