Szaporodnak a hópárducok

Szegeden a Budapesti körúton mászott fára a titokzatos párduckölyök.

Minden bizonnyal nem egy példány járja a megyét: míg Szegeden a Budapesti körúton egy kisebb egyedet kaptak lencsevégre olvasóink „fára mászás közben", addig Pusztaszeren a Honfoglalás utcában már egy termetesebb, az Alföldön nem éppen őshonos állat pihent meg az út szélén. A szőrös „verzióhoz" hasonlóan ezek a példányok is a hidegben vannak elemükben.Nem újdonság, hogy Szegeden a hópárducok hús-vér egyedei is jól érzik magukat: a veszélyeztetett faj már többször szaporodott a vadasparkban. 2005-ben és 2008-ban két-két, 2012-ben három párduckölyök is született a fajtamentés jegyében. Ez nagy eredmény, a hópárduc ugyanis veszélyeztetett faj. Értékes bundája miatt a szőrméjéért majdnem kiirtották. A folyamatos orvvadászat miatt a védetté nyilvánítás ellenére is csak mintegy 4500–7500 példányra becsülték a vadmacska vadon élő populációját 2005-ben.

Nemcsak a Himalája magányos ragadozói, hanem az alföldi hóhasonmásai is ki vannak téve az időjárásnak. Utóbbiak arcáról azonban még idén leolvad a mosoly. Bármennyire is kedves látvány mind a szegedi, mind a pusztaszeri példány, azért hosszú távon legalábbis ebben lehet bízni. Nem úgy, mint az eredeti hópárducok esetében: az ő fennmaradásukért érdemes azért szurkolni.Az alföldi utcákon kódorgó példányok napjai tehát meg vannak számlálva, bár ígérnek még hideget a meteorológusok. Nem kell csüggedni, ha mégis elolvadnak: a vadasparkban utána is láthatunk még hópárducot.