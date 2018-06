Szaporodnak a lyukas koronák Alsóvároson - látványosan nyesték meg a vezetékekhez érő fákat

A minta a látványos megoldásra. Tavaly nyesték meg így a fát, azóta is él és virul a Vadkerti téren.

A fanyesés sosem megy simán: olvasóink felháborodtak példáulés a Szent Ferenc utcai facsonkoláson. Tavaly jót nevettünk, amikora fa koronáját csak a villanyvezetékek körül nyesték meg, így a korona közepén egy jókora rés pompázik.Olvasónk ma reggel arra hívta fel a figyelmet: Alsóvároson a Sárkány utcán is e szisztéma szerint metszik meg a vezetéket elérő fákat. Arra jártunkkor az utca páros oldalán haladtak a vágással, bár néhány fa kimaradt - példáulmelletti.Tavaly, amikor az első "mintapéldányt" felfedeztük, feltettük a kérdést: Meg lehet-e nyesni egy utcai fát úgy, hogy az eredmény mindenkinek tetsszen? Arra a következtetésere jutottunk: nehéz. Akinek ez a feladata, kap hideget-meleget, akkor is, amikor nem érdemli meg. Most is panaszkodott olvasónk, aki jelezte az érdekes megoldást portálunk felé: ez minden, csak nem szép. A fának viszont annyira nem lehet rossz, hiszen jóval több zöldfelület marad meg, mintha "rendesen" körbenyírnák a koronát - és nekünk sem, mert ha több a zöld, tisztább a levegő, és már így is elég poros a város.