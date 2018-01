Szaporodnak a térfigyelő kamerák, de ettől még nem bízunk jobban egymásban

Máskor a lopott biciklit is

Mindent lát? Lámpatestbe ágyazott kamera a szegedi Dugonics téren. Fotó: Karnok Csaba

– Kétszer körbekarcolták az autómat valamilyen éles tárggyal. 300 ezer forintos kár ért. Szegeden parkoltam, a Somogyi utcában – számolt be esetéről egy olvasónk. – Négy kamera láthatta, ami történt. A rektori hivatalon lévő egyik kamera épp nem rögzített képet. A másik messzire volt az esettől, és a felvétel minősége sötétben, esőben nem volt megfelelő. Ugyanez volt a helyzet a közeli cég másik, messzebb lévő kamerájával is. Ugyanazon a házon a közelebbi csak az autó egy részét vette, az sem volt értékelhető felvétel. Ez egy éve történt. Azt remélem, ha az ország negyedik legnagyobb városának központjában nem anyagi káros, hanem valami komolyabb bűncselekmény történne, azért előkerülnének értékelhetőbb képek. Akik megrongálták a kocsimat, azokat nem sikerült megtalálni.– Bejött hozzánk egy férfi azzal, hogy a kislányának ellopták a biciklijét az algyői piacnál. A közelben lévő kamerák képét nem sikerült megnézni, remélte, hátha a miénken látszik valami – halljuk Nagy Zsolttól, egy algyői vendéglátóhely üzletvezetőjétől. – Hat kameránk van, az egyik veszi az utcafrontot. Az tényleg rögzítette a fiúkat, ahogy épp vagdossák földhöz az ellopott biciklit. Fel lehetett ismerni őket. Ahogy hallom, eljárás indult, és a bicikli is előkerült.

Infó, szabadság

A fenti két történetből az szűrhető le, hogy jó eséllyel – de nem százszázalékos biztonsággal – segít a térfigyelő kamera, ha egy bűncselekményt kell felderíteni. Egyre több ilyen készülék működik Magyarországon. Makón 2010 februárjában még 80 kamerából állították össze a rendszert, öt évvel később már 200 készülék felvételeit nézhette vissza a rendőrség. Amikor az önkormányzatok adósságát konszolidálta a kormány, azok a települések, amelyek hitel nélkül gazdálkodtak, jutalmul a Belügyminisztérium kedvezményes pályázatán indulhattak – térfigyelő kamerákat kaptak. 2016-ban 177 településnek járt ilyen segítség, 1,7 milliárd forint értékben. A megyében Klárafalva, Tömörkény, Baks, Csanytelek, Csengele, Ferencszállás, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy és Ópusztaszer is kapott akkor térfigyelőt. Magánterületen a magánkamerák száma nőtt, ugyanilyen ütemben.Tiszta idő, jó felbontás és szerencse kell ahhoz, hogy egy felvétel adott esetben használható legyen – halljuk Árki Lászlótól, az ilyen rendszerekre szakosodott Oktel Kft. ügyvezetőjétől. Az is előfordul, hogy egészen közeli felvétel készült valakiről, mégsem felismerhető rajta, mert úgy takarta el az arcát. Az sem mindegy, milyen kamera rögzítette a képet. Ha egy forgalmas csomóponton az áthaladó járműveket figyelik, és fontos, hogy látsszon a rendszám, minden sávra egy kis látószögű objektívvel ellátott készülék kell. A nagyobb terek belátására nagy látószögű objektív szolgál.A terjedéssel egy időben változott a használatot szabályozó jogi háttér is. Mivel a felvétel rögzíti az ember arcát, és olyan adatokat, amelyeket személyiségi jog véd, a kezelést, a tárolás időtartamát, a hozzáférés módját is tisztázni kellett. A felvett adatokkal való visszaélést börtönnel büntetik. Ha a törvénysértést hivatalos személy követi el, a szankció még szigorúbb. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjáról azért az szűrhető le, elég sűrűn előfordulnak vitás esetek. Az is jellemző, hogy ha az a kérdés hangzik el a közösségi oldalon, megbízhatunk-e azokban, akik ezeket a felvételeket kezelik, néhány órán belül jogász-közgazdásztól a matematikatanáron és polgármesteren át a határőrig sokan elsorolják a fenntartásaikat, akad, aki naivnak nevezi az újságírót.

Falu, nagy felbontásban

Még nagyobb testvér

Márki-Zay utcája

„Tegnap bejelentettem indulásom ellenzéki jelöltként Hódmezővásárhelyen, ugyanazon a napon új térfigyelő kamerát szereltek fel az utcánkban" – tette közzé Márki-Zay Péter független polgármesterjelölt kampánya elején. Ebből országos hír lett, mert úgy is lehet érteni, a jelöltet „elkezdte figyelni a hatalom". Az önkormányzat utóbb közzé tette, hét éve folyamatosan építik ki a térfigyelő rendszert, 350 kamera működik, csak a rendőrség tekinthet bele a felvételekbe, az önkormányzattól senki, és most nemcsak a Bercsényi utcában, máshol is kerültek ki új készülékek. „Csak meg kell nézni, hová szerelték, és azt, hogy az eredeti tervben úgy szerepelt-e" – ez volt az ellenvetésük a Facebookon azoknak, akik szerint Márki-Zayt mégis megfigyelik. Az új kamerák telepítésének eredeti terve a helyszínekkel szerepel a Közbeszerzési Értesítő 2017. március 24-i számában. Ezt tényleg módosították, a vásárhelyi rendőrkapitányság javaslatára, októberben. A változás a Közbeszerzési Értesítő 2017. november 2-i számában jelent meg. Almási István polgármester november 20-án hunyt el, ezután írták ki az időközi polgármester-választást.

– Nálunk nagyon sokat javult a közbiztonság és a biztonságérzet is – mondta Forgó Henrik, Csanytelek polgármestere. A faluban most 82 fixen felszerelt kamerából áll a rendszer, és egyre nagyobb felbontásúakat vesznek. A kereszteződésekben 2-4 készülék figyel. Még nem volt fenn a kamerák fele sem, amikor egy felvétel lebuktatott egy kerítésen beugró betörőt, ami jó reklámot csinált a kameráknak. A személyiségi jogi aggályoknak lehet alapjuk adott esetben Forgó szerint, de ha tényleg csak az fér hozzá a felvételekhez, akinek erre törvényi joga van, nem lehet probléma. – A visszatartó és a bizonyító erő egyformán fontos. Az az igazi eredmény, ha egy esetben se kell bizonyítékot keresve visszanézni az archívumot.Nagy-Britanniában egy lejárt forgalmival rendelkező autót csak tréleren érdemes elvinni a szerelőhöz. A forgalmat figyelő kamerák felvételeit elemző szoftver ugyanis hozzárendeli a látott rendszámhoz a nyilvántartásban szereplő adatokat. Ha szabálytalanságot észlel, riaszt, és a járművet néhány percen belül leinti egy rendőrjárőr. Az arcfelismerő szoftver ugyanilyen módon körözött bűnözőkre vadászik. Árki László, az Oktel ügyvezetője azt mondja, a műszaki lehetőség nálunk is megvolna arra, hogy ellássanak ilyen feladatot a térfigyelő rendszerek.