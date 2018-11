Száraz Ferdinánd újragondolta a paprikás krumplit, de senki nem kért belőle: jubilált a domaszéki böllérnap - fotók

– Azonnal kész van, az egész lakosságnak elég, mert nem tolonganak érte

„Pálinkát kérsz? Unicumot? Ettetek?" Ezeket a kérdéseket tették fel legtöbbször a jubileumi, XX. domaszéki böllérnap forgatagában tébláboló újságírónak és fotóriporternek, de a tavalyi év tapasztalatai alapján célirányosan haladtunk és végül természetesen nem maradtunk éhen.Kispéter Géza polgármester és Sóki Károly plébános ünnepélyes megnyitója után öt csapat vágott le öt disznót, és közel 20 baráti társaság vett részt a pecsenyesütő versenyen. Mi azonnal a Domaszéki Földtulajdonosok Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság felé indultunk, ahol már tavaly is isteni velős pirítóst készítettek előétel gyanánt, ami szerencsére idén sem volt másként. Kiss Levente azt mondta, csak só bors, szeretet és rengeteg odaadás kell hozzá. Ezek mellett persze a mangalica szalonnán pirított kenyér és az állat zsírján dinsztelt hagyma is dobott egyet az egyszerű, de annál csodálatosabb ételen.Közben a csapatok különböző pörzsölési és bontási technikákkal nekiálltak az állatok feldolgozásának.– A végén úgyis ugyanaz lesz belőle, vagy pörkölt, vagy ledarálják – mondta, majd megmutatta az idei böllérnapra újragondolt paprikás krumpliját. A kis bográcsba néhány szem nyers burgonyára szórt némi pirospaprikát a jó humorú hentesmester.– érvelt a mester, de azért megmutatta a fület, farkat és a húsokat, amiből a valódi pörköltet készített.Nem múlhat el gasztronómiai rendezvény a szatymazi Rácz Laci bácsi és csapata nélkül, az amatőr királyi szaká és segítői pácolt mustáros tarját, pljeskavicát és saslikot észítettek. Laci bácsi, a kiváló poénok és humoros csapatok mellől a muzsikaszó sem hiányozhatott. A ruzsai Horváth Zsolt, aki egyébként a Barátok özt II. évad elnevezésű csapatot erősítette, harmonikán játszotta a talpalávalót.A zsűri döntésének értelmében minden pecsenyesütő csapat nyert, ugyanis többek özött kiosztottá a legfinomabb, legdíszesebb, leggyorsabb, legzöldebb, legjobb hangulatú csapat, legbőségesebb, leges leg és a legsportosabb díjat is,