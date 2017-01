Szaunázóktól a vásározókig

Ebben a hidegben mindenkinek jóleshet a Napfényfürdő Aquapolis programja: a Szaunázók hétvégéje pénteken és szombaton is este kilenckor kezdődik. Aki feltöltődésre, nyugalomra vágyik, és nem szeretné, ha a téli betegségek ledöntenék a lábáról, annak megfontolandó ajánlat. Remélem, belefér.



Laza péntek esti program lehet az IH Rendezvényközpont 8 órakor kezdődő Ed Philips and the Memphis Patrol lemezbemutatója. Európa első számú Elvis Presley coverzenekara „hozza el" vadonatúj albumát, ami a Fool Moon énekegyüttes közreműködésével készült. Szombat este a könnyebb műfaj rajongóit kényezteti a Szegedi Nemzeti Színház újévi operettgálája – Magyarország egyik leglátványosabb operettshow-ja. A házasodni készülőknek a IV. Árkád Esküvő Kiállítás javallott hosszabb, szabadtéri séta helyett. Itt szombaton és vasárnap nemcsak az esküvőre való készülődést szeretnék a pároknak könnyebbé tenni, hanem érdekes, az előző években sikert aratott játékok is színesítik a rendezvényt.



Vasárnap felbolydul az élet Mórahalmon, az új év első országos kirakodó- és állatvásárán. Az árusok és eladók már hajnalok hajnalán kipakolnak a vásártérre – a vevőknek elég, ha később mennek, reggeli után már kevéssé lesz csípős a levegő.



Vasárnapig tart a 15. BB Mentor-kupa nemzetközi A kategóriás férfi egyéni teke-világranglistaverseny Újszegeden – 188 nevezés érkezett az eseményre hazánkból és külföldről. Szombatig a selejtezőket rendezik, vasárnap 9.30-tól a legjobb 16 egyenes kiesésessel dönt a végső helyezésekről. Régen láttam a tekéseket, itt az ideje ismét megnézni őket.