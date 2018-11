Szavalóversennyel emlékeztek a Szózat szerzőjére

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a már hagyománynak számító tankerületi szavalóversenyt az újszegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a magyar nyelv napja alkalmából. A verseny megnyitóján Erdei Ágnes igazgatóhelyettes elmondta, 2003-ban vette fel az intézmény a költő nevét, ekkor szervezték meg az első vetélkedőt, mely igen nívós, mindig nehéz dolga van ezért a zsűrinek.Idén Varga Anna magyar–német szakos pedagógus, Beslin Anita, a Kossuth rádió műsorvezetője, illetve Bozsik László magyar szakos középiskolai tanár értékelte a diákok előadását. Varga Anna köszöntőjében Kodály Zoltánt idézte, miszerint a magyar nyelv nem erdő, hanem kert, ezért kertészekre van szükségünk. Hozzátette, a szavalók mind kiváló kis kertészek, akik ápolják a december elsején született Vörösmarty Mihály emlékét.Két korcsoportban mérették meg magukat a gyerekek, kötelező és szabadon választott verssel. Először az ötödik és hatodik osztályosok mutatkoztak be a Tartson meg az Isten című Vörösmarty-költeménnyel, majd a hetedikesek és nyolcadikosok következtek, akik a Vesztegetett felséges erőt című művet szavalták el. Ezt követték a szabadon választott versek, hallhattunk többek közt Petőfi Sándor-, Kovács Barbara-, Nagy-Bandó András-, Ady Endre- és Varró Dániel-költeményt is. Az első korcsoportban Garas Kende végzett az első helyen, a második Mészáros Réka, míg a harmadik Bata Barnabás lett. A második korosztályban Vígh Hunor zsebelte be az aranyérmet, Jancsó Zoé a képzeletbeli dobogó második, Cselédes-Horváth Sarolta pedig a harmadik fokára léphetett. Az intézmény diákönkormányzatának is volt zsűrije, a három tanulóból álló bizottság Garas Kendét és Marcinella Rebeccát jutalmazta meg. A versenyen tizenegy iskola mérette meg magát.