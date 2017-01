Száz ember lakhatott jól a bokszolók ételosztásán

– Nagyon finom – kanalazta boldogan a ragulevest szombat délután 1 órakor a Liget egyik padján Bogos Zoltánné. Az asszony a Szeged Box Club ételosztására érkezett párjával, helyben el is fogyasztották a kétfogásos ebédet.– A rádióban hallottam erről a lehetőségről, szóltam a lányomnak is, hogy jöjjön. Otthon elsősorban belsőségeket, olcsó árukat veszünk és abból főzünk. Sok mindenre nem futja, az öregségi nyugdíjam a párom alkalmi munkából származó bevétele elég kevés – magyarázta, miért élt ezzel a lehetőséggel.A szegedi sportolói klub tagjai először szerveztek ilyen akciót. – A nagy hideg apropóján jutott eszünkbe, hogy így segítsünk a rászorulókon – magyarázta Gál László elnök. – Csak az alapanyagokat kellett megvenni, pár tízezer forintból kijött az egész. És 80-100 embert tudtunk ebből jóllakatni.A ragulevest és a lecsót a Rio Étterem és a Hóbiárt Bisztró főzte meg, az akcióhoz pedig csatlakozott a Boldogságfalva is, mely zöldséget és gyümölcsöket hozott – igaz, utóbbi erős válogatást igényelt, mert meglehetősen rossz állapotban volt. A tányérokról, evőeszközökről az Izi Pakk gondoskodott, bár, sokan ételhordóval érkeztek és inkább elvitték az ingyen ételt, mint hogy a havas padokon, vagy állva egyenek.- A párom combnyaktörött, neki viszem. Ketten megesszük ezt az ételt – mondta Imre. Majd csendesen megjegyezte: ha lenne repeta, szívesen vinne még. A szerény férfit mi beszéltük rá, hogy kérjen mégegy adagot, hiszen volt bőven, rajta pedig látszott, valóban nagy segítséget jelent a meleg étel. A szervezők egyébként azt mondták, aki kért, kapott ételt. Mint fogalmaztak, nem az ő dolguk eldönteni, hogy valaki rászoruló vagy sem, egyszerűen jót akartak tenni azokkal, akik ezt elfogadják.