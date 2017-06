Száz könyvvel újra Liliána a könyvkirálynő

A Tabán-iskola hatodikos tanulóját, Sebők Liliána Hajnalkát koronázta könyvkirállyá a városi betűbirodalom legfőbb őrzője, a Somogyi-könyvtár, annak is az igazgatója, Palánkainé Sebők Zsuzsanna. A városháza dísztermében összeszámoltuk, az egy évre megválasztott uralkodó száz kötetből álló és majdnem 28 kilós könyvkupacon rágta át magát. Ilyen tekintélyes olvasnivaló egy felnőttnek is feladná a leckét. Hát ha még azt is hozzátesszük, hogy összesen 15 ezer oldalt kellett leküzdenie.Az ifjú uralkodó nem először léphetett a trónra: teljesítményével idén harmadszor vívta ki magának ezt a dicsőséget. Abban azonban páratlan volt ez az alkalom, hogy a könyvfőhercegnő a negyedikes húga, Violetta lett. A könyvfőherceg címet az ötödikes Jenei Soma érdemelte ki. Könyvhercegi rangra emelkedett Nózsi Ivett, Szabó Judit, Penczinger Nóra, Riesing Borka, Nolda Jákob, Böngyik Sára, Földházi Lili és Gulkai Blanka Lili. A könyves tartományok száz ostromlója közül új tagokat is választottak az udvartartásba. A könyvkirálynő lovaggá ütötte a leghűségesebb alattvalókat, majd valamennyien esküt tettek arra, hogy bővítik a birodalmat.A könyvőrzők ajtaján kopogtatók közül legeslegtöbben Fekete István kötetét, a Vukot kölcsönözték ki. Liliána királynő elárulta, idei kedvence Kelly Oram Szívzűrterápia strébereknek című könyve volt. Soma főherceg Lissa Evans Stuart Horten mágikus masináit ajánlja nyári olvasmánynak.