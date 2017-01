Százak gyászolják a fiatalon elhunyt lányt

Egy szál virág és gyertya



A Facebookon olvasható információk szerint január 10-én 11 órakor tartják a fiatal lány búcsúztatóját a dómban. A gyászoló család arra kéri a barátokat és hozzátartozókat, hogy egy szál virággal és gyertyával róják le kegyeletüket.

A több száz barát, ismerős és egykori osztálytárs mellett nagyon sokan ismeretlenül is őszinte részvétüket fejezték ki a családnak a Facebookon, ahol többen feketére változtatták a profilképüket, illetve borítóképüket – így gyászolnak. Mindenki megdöbbent a fiatal lány halálán, akit rengetegen ismertek Szegeden.Sokan nem találtak szavakat, azt írták hozzászólásukban, felfoghatatlan, és még most sem hiszik el, ami történt. „Fájó szívvel búcsúzunk! Vigyázz magadra odaát, kicsi lány!" – írta egy gyászoló. Mások azt ígérték, soha nem felejtik el a csupa szív lányt, akinek mindig mosolygott a szeme. Egy közeli ismerőse szerint kedves, életvidám lány volt, és nagyon fog hiányozni.A legszívbemarkolóbb üzenetet egy korábbi osztálytársa írta: „általános suli óta csak ritkán botlottunk egymásba, de így utólag bánom, hogy nem öleltem meg minden alkalommal, mindig fülig ért a szája, amikor láttam". A részvétet nyilvánítók és emlékezők között akadnak olyanok is, akik döbbenetükben a felfoghatatlant próbálják megérteni, és tisztelettel kérdezik: mi történt, mi történhetett a zárt körű rendezvényen, hol volt a korlát, amelyen átesett a fiatal lány. „A vár tetején? Oda hogyan juthatnak fel?"A tragikus baleset az épületben, a vármúzeumban történt, ahol van egy emeleti rész, ahová lépcsőn lehet felmenni. Ezen a szinten található a női mosdó, valamint a szabályos, több méter hosszú, egybefüggő korlát, amely 1 méter 5-10 centi magas. Úgy tudjuk, hogy a fiatal lány ezen esett át a buli vége felé, hajnalban, és zuhant több mint három métert a földszinti kőpadlózatra. Azonnal mentőt hívtak hozzá, de olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, január 3-án elhunyt.Az eset körülményeit még vizsgálja a Szegedi Rendőrkapitányság.