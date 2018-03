Százak ünnepelték családi napon Kübekháza legújabb látványosságát - galéria

– Hóban, fagyban és esőben dolgoztak a szelfiponton az önkormányzat munkatársai. Azt reméljük, hogy az itt készült szelfik ezrei járják majd be a világot – fogalmazott Gál István önkormányzati képviselő, majd a visszaszámlálás után az óvodások segítségével leplezték le az impozáns betűkből és egy szívből álló Kübekháza feliratot, ami több hónapon át készült. Az óvodások műsora után a közönséget Molnár Róbert polgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott, abban reménykedik, hogy a jövő Magyarországában nem gyűlöletet szítunk, hanem, mint Kübekházán, azzal foglalkozunk, hogyan szerethetjük egymást.– Szerintem ötletes dolog a szelfipont, mert aki idelátogat hozzánk, annak örök emlék marad a mi kis falunk – mondta Tari Stefánia, aki nem csak elsőként szelfizett családjával a falu nevét formázó betűkkel, hanem a később énekelt is az ünnepségen és a futóversenyen is részt vett a falu főtere körül.A szelfipont leleplezését követő futóversenyen a nagyobbaknak három a legkisebbeknek egy kört kellett megtenniük. A legkisebbek között 77-es rajtszámmal induló hároméves Ákim Botondtól hiába próbáltunk részleteket megtudni a próbatételről, a kisfiú szégyenlősen hallgatott. A futóverseny után minden gyerek lázas báránykeresésbe kezdett, mert a falu főterén 99 fehér és egy fekete bárányt formázó kartonból készült díszt rejtettek el, amelyekért csokitojás járt cserébe.Míg a gyerekek körbe-körbe futottak, majd kartonbárányokat kergettek, Lombfalvi Tamás séf több mint kétszáz főre készített gulyást a helyi étterem, a Kübecker Manufaktur támogatásával. Tamás elárulta, a tartalmas ételbe közel 15 kiló hús – füstölt csülök, lapocka és füstölt kolbász – került, amire az ünnepség után látták vendégül az közönséget.