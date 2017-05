Százéves lakosok titkát kutattuk Röszkén

Kedvence a Délmagyarország. Csúcs Istvánné Börcsök Erzsébetet május 7-én, századik születésnapján az aznapi, száz évvel ezelőtti Délmagyarország újranyomott változatával lepték meg rokonai. Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon sokat kell dolgozni és mozogni. A parasztnak kapálni kell, az apám azt akarta, hogy szántsak is, de nehéz volt kiemelni az ekét a földből – mondta Csúcs Istvánné Börcsök Erzsébet. A röszkei dédnagymama vasárnap ünnepelte 100. születésnapját. Kora ellenére ma is aktív. Két héttel ezelőtt a villanypózna mellett baltával vágta ki az ujjnyi vastag meggyfavesszőket.– Kapálgatok, főzök magamnak. Régebben a marhapörköltet szerettem nagyon, rájártam három napig. A családsegítőnél mondták, hogy hordassam házhoz az ebédet. De akkor minek ültettem a krumplit meg a zöldséget? – kérdezte.A hosszú élet titkára visszatérve még azt mondta, mindig jó kedélyű és mosolygós volt. – Soha nem jöttem ki a sodromból – tette hozzá.– Nem sokat sírt, pedig lett volna rá oka – fogalmazott lánya, Király Lajosné. Csúcs Istvánné a mai napig olvassa a Délmagyarországot. Lányai századik születésnapjára meglepték az aznapi, százéves Délmagyar újra kinyomtatott változatával.

Családja és a település is köszöntötte tegnap a 100. születésnapját ünneplő Amália nénit. Az ünnepi torta gyertyáit közösen fújták el Borbásné Márki Mártával, Röszke polgármesterével. Fotó: Karnok Csaba

– A múltkor kint kotorászok a virágok közt, és elgondolkoztam rajta, hogy lehet ennyi ideig élni. Én sem tudom. A sors így hozta. Anyukám is 103 éves korában halt meg – kezdte Csillag Kálmánné Juci néni. Csillag mama, ahogy a faluban ismerik, a 103. évét tapossa, de ez nem akadályozza meg abban, hogy mindennap kertészkedjen: kapál, ültet, kamillavirágot szed.– Ez itt a barátom – mutatta a járókeretét –, ami mindig velem van. A hosszú élet titkáról szólva ő is a munkát emelte ki. – Örökké paraszt voltam. 7-8 éves koromban már teheneket őriztem – mondta.Két évvel ezelőtt Csillag mama századik születésnapjáról lapunkban is beszámoltunk . Próbáltuk kideríteni, akkor melyik kollégánk járhatott Röszkén, de Juci néni nevetve csak annyit mondott: „nem emlékszem, olyan régen voltam százéves".Az Ady Endre utcában élő Szalma Józsefné Amália néni tegnap ünnepelte századik születésnapját. Mielőtt a település képviselői megérkeztek volna, tőle is megpróbáltuk megtudni, mi a hosszú élet titka. – A sok munka és a gondviselés, a szerető gondoskodás. Mindig vidám és bizakodó voltam – sorolta.

Az önkormányzat és a település lakói nevében Borbásné Márki Márta, Röszke polgármestere virággal, tortával, majd egy dallal köszöntötte az ünnepeltet.Megtudtuk, a szerdán százéves Amália néni édesanyja és a 103. évébe lépett Csillag mama édesanyja testvérek. Amália néni is régi előfizetőnk. Néhány éve arra kérte kézbesítőnket, szedjük nagyobb betűkkel az újságot, hogy könnyebben el tudja olvasni.