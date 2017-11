Százezer impulzus egy másodperc alatt: már élesben is lőttek a szegedi lézerrel

Az ELI nyolc nagy lézerrendszere közül három már megérkezett, és ebből egynél a tesztüzem is befejeződött, ez produkálta magát élesben Szegeden. Mint Osvay Károly kutatási, technológiai igazgatótól megtudtuk, ezek a lézerrendszerek új világsztenderdet jelentenek. Az ELI-ALPS első, készre jelentett középinfravörös berendezését a francia Fastile és a szegedi intézet munkatársai közösen fejlesztették ki.

Az elsősorban biológusok és vegyészek kísérleteihez használható lézerek egy másodperc alatt 100 ezer impulzusra képesek. – Nem ez a nagy szám, hanem az, hogy ilyen ismétlési frekvenciával, ennyire rövid és nagy energiájú lézerimpulzusokat ma máshol nem tudnak előállítani – hangsúlyozta Osvay Károly.

A csütörtöki első „lövést" megtisztelte jelenlétével Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus is, de érkezett neves professzor Svájcból és Európa más szögletéből is. – Olyan ez, mint ha Messi vagy Ronaldo jött volna egy szegedi stadionavatóra – fogalmazott Lehrner Lóránt.

Óriási taps fogadta az első lézeres „lövést" csütörtökön délután a szegedi ELI-ALPS zsúfolásig megtelt konferenciatermében – ahogy a dolgozók emlegetik, az Agyban. Maga a berendezés az ultrasteril környezetben produkált, a tudományos megnyitóra hívott vendégek kivetítőn követték az eseményt. Azon belül is leginkább egy wattmérőn látszott, hogy a dolog működik, egészen 15-ig kúszott fel a mutató, ami nagyon jó eredmény – ebben a műfajban.Tesztüzemben dolgozik már az a nagy ismétlési frekvenciájú lézer is, amit a Jénai Egyetem vezette konzorcium készített. Hasonlóképpen a harmadik, a terahertzes berendezést is próbálgatják már, ez utóbbit a Pécsi Tudományegyetem munkatársai tervezték. A hónap végére mindkettő tesztelése befejeződik – az ELI-nél az első külső kutatók januárban és februárban kezdhetik meg a munkát.Abban is egyedülállóak, hogy stabil működésűek, naponta akár 12-14 órán át – ahogy fogalmazott, látástól vakulásig – végezhető velük munka. Megtudtuk, az első három lézeres berendezés együttes értéke megközelíti a 2,5 milliárd forintot.– Jelenleg 257-en vagyunk, ennyien jöttünk be csütörtök reggel ide dolgozni, mínusz az a közel tucatnyi kolléga, aki külföldön kutat – mondja Lehrner Lóránt, a központ létrehozását koordináló ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetője. A betegség miatt hiányzókat létszámban már most könnyen pótolják azok, akik előzetesen mérik fel az ELI-t, a napokban például két olasz csoport is járt a lézeres központban.A szakember hangsúlyozta, komoly teljesítmény, hogy fél évvel az épület átadása után működő lézert tudnak bemutatni. Másfél évvel később indult a szegedi ELI, mint a románok és a csehek hasonló programja, mégis nálunk „lőhették" az első sugarat a három helyszín közül. Megtudtuk, nyáron további két lézerberendezés érkezik Szegedre, ezeket várhatóan szeptembertől, októbertől használhatják majd a kutatócsoportok.