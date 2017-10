Százhússzal is száguldott a szél tegnap

A legerősebb széllökéseket a Balatonnál regisztrálták: Siófokon 131, Balatonőszödön 126 kilométer per órát mértek. Szintén 126 kilométer per órával süvített a szél a Veszprém megyei Kab-hegyen.



A mérőállomások közül délután 3 óráig nagyjából húszon regisztráltak 100, és körülbelül ötvenen 90 kilométer per órát meghaladó széllökéseket.



A viharos erejű szél Csongrád megyét sem kerülte el. Hatalmas fa dőlt egy autóra a szegedi Szövetkezeti úton, a paprikaüzem előtt, a villamosvezeték is megsérült – jelentette olvasónk.



A Vértói úton is tört ki fa, a Csongrádi sugárút 116. szám előtt pedig a szél megtépázta az ágakat. Szatymazon vasárnap délután 2 és 4 óra között áramszünet volt a vihar miatt.