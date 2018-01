Szeged-Csanád Egyházmegye: húszmilliárdnyi fejlesztés a millennium jegyében

– A Szeged–Csanádi Egyházmegye 2030-as millenniumára való készülődés célja elsősorban nem a fizikai, hanem a lelki, szellemi megújulás, küldetéstudatunk megfogalmazása. Távolinak tűnhet az időpont, de amit most teszünk, azt már az évforduló jegyében valósítjuk meg – fogalmazott lapunknak Kiss-Rigó László megyés püspök.A szolgálatban való megerősödés mellett infrastrukturális fejlesztéseket is megvalósítanak, amit a kormány is támogat, méghozzá 20 milliárd forinttal. Erről először a Délmagyarországnak adott interjújában beszélt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azt mondta, az összegből új általános iskolát és gimnáziumot épít az egyházmegye, és a zeneművészeti képzésben is szerepet vállalnak.

A sportcentrum már épül

Hazánkban egyedülálló iskolát alapítanak

– Magyar–román, magyar–szerb, magyar–szlovák és magyar–ukrán csoportokat tervezünk. Azt szeretnénk, hogy határainkon innen és túl egyaránt jelentkezhessen például magyarországi magyar vagy román kisebbségi diák, romániai román, illetve romániai magyar fiatal egyaránt – részletezte.

Kiss-Rigó László hangsúlyozta, elsősorban nem az egyházmegye találta ki az említett célokat, hanem Szeged kulturális és társadalmi környezete fogalmazott meg kéréseket feléjük. A projektek előzetesen 20 milliárdra becsült költsége még nem teljes, vannak, amelyeknek még ki kell dolgozni a műszaki hátterét, illetve az iskolánál a pedagógiai tervet is.Az egyik egy zöldmezős beruházás, a volt Napfény kemping helyén létesülő sportcentrum, amely komplexum a sport mellett családi és ifjúsági programoknak ad majd helyet. Ennek építése már elkezdődött, s várhatóan nagyjából egy év múlva fejezi be a kivitelezést a közbeszerzésre egyedüliként jelentkezett Market Építő Zrt.Egy 36 tantermes iskolát tervez létesíteni az egyházmegye Szegeden, amely általános és középiskolát is magában foglal. A püspöktől megtudtuk, a nyolc évfolyamos általános iskolára négy évfolyamos gimnázium épül, ami kétnyelvű tancsoportokkal működik majd.

A zene palotája lesz a Tóth Péter-ház

– Ha megkeresnek bennünket, és tudunk segíteni, megtesszük. Kiderült, hogy nemcsak a működtetést kellene átvennünk, hanem egy új épületre is szükség van, hiszen a jelenlegi balesetveszélyes. Ekkor született meg a döntés, hogy az általunk nem kért, de visszakapott palotába költöznek, ami a tanárok szerint is megfelelő iskolának – részletezte.

Minden diák kiemelt óraszámban angolt is tanul, s igaz, még nincsenek konkretizálva az együttműködés formái, de tervezik, hogy az Oxfordi Egyetemmel vagy canterburyi intézménnyel működnek együtt, méghozzá oly formában, hogy a szegedi iskola által kibocsátott érettségit külföldön is elfogadják.Az intézmény felépítésének anyagi forrásait a központi költségvetés biztosítja, most kezdődhet a jogi, majd műszaki előkészítés, továbbá a konkrét pedagógiai program kialakítása, és a püspök szerint 2020-ra fel is épül az iskola.Egy-két éve került vissza az egyházmegyéhez a Tóth Péter-palota, amelyben várhatóan jövő szeptemberben kezdheti meg működését az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium. A megyés püspök elmondta, hogy a minisztérium, az egyetem, a szülők és tanárok egyaránt felkérték őket arra, hogy vegyék át az iskola fenntartását.

A földszinten egy rendezvénytermet is kialakítanak, amely kamarakoncerteknek, kiállításoknak ad majd helyet.

Egységessé válik a Dóm téri épületegyüttes

Kollégiumot is épít az egyházmegye központi költségvetési támogatásból. Az 1980-as években emelt Apáthy István Kollégiumot jelenleg az orvosi kar használja, az elavult épület helyett modernebbre lenne szüksége az egyetemnek a nagyjából 270 hallgató elhelyezésére. Kiss-Rigó László azt mondta, ha kiürítik az épületet, akkor lebontják, és újat emelnek a helyére. A szakemberek szerint ugyanis drágább lenne modernizálni, s így külsejében a korabeli tervekhez igazodó diákszállást lehet kialakítani, ami egységessé teszi a Dóm téri épületegyüttest.